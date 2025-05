Clair Obscur: Expedition 33 era molto diverso nella sua bozza originale

HQ

Qualcosa che ha impressionato molte persone su Clair Obscur: Expedition 33 sin dalla sua rivelazione è stato il concetto del gioco. Il mondo era diviso in pezzi diversi, le persone vivevano solo fino a una certa età prima di morire per mano della Pittrice, tutto sembrava davvero unico.

Tuttavia, secondo la scrittrice capo Jennifer Svedberg-Yen, la storia del gioco avrebbe potuto essere molto, molto diversa. Parlando con TheGamer, ha rivelato che una prima bozza coinvolgeva zombie, alieni e altro ancora.

"Il gameplay sarebbe stato simile", ha detto. "Ma la storia era completamente diversa. Era ambientato in un'Inghilterra vittoriana steampunk con zombie, alieni e varie cose".

Il regista Guillaume Broche alla fine ha deciso che questa non era la visione che voleva seguire. "Guillaume mi ha chiamato e mi ha detto: 'Va bene, riavvia. Stiamo ricominciando da zero'", ha detto. A quanto pare, questa decisione ha fatto seguito a una telefonata in cui gli investitori hanno detto a Broche che poteva pensare in grande con il progetto.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.