Clair Obscur: Expedition 33 festeggia i 5 milioni di unità vendute

Clair Obscur: Expedition 33 è stata una delle grandi storie di successo dell'anno, e sembra che lo sviluppatore Sandfall Interactive sia pronto a festeggiare l'ennesima vittoria dato che il suo gioco di ruolo ha venduto più di 5 milioni di copie.

Non molto tempo fa si parlava di Clair Obscur: Expedition 33 vendendo più di 4 milioni di copie. Anche se mancano ormai sei mesi al lancio del gioco ad aprile, le copie stanno ancora andando a ruba. Inoltre, come parte dello stesso comunicato stampa, Sandfall Interactive ha confermato che la colonna sonora del gioco è stata trasmessa in streaming più di 333 milioni di volte su piattaforme di musica digitale.

Sandfall Interactive e l'editore Kepler Interactive hanno confermato che, come parte della celebrazione di questo traguardo, è in lavorazione un nuovo grande aggiornamento. Ciò includerà un nuovo ambiente giocabile, con nuovi incontri con i nemici e sorprese da scoprire, oltre a nuovi boss di fine partita e nuovi costumi. Altre sorprese sono in arrivo e sono in arrivo anche alcune nuove localizzazioni di testo e interfaccia utente.

"Abbiamo passato anni a lavorare al progetto dei nostri sogni, e sapere che ha risuonato con i fan di tutto il mondo in un modo così potente è meraviglioso e travolgente", ha dichiarato il direttore del gioco Guillaume Broche. "Siamo così grati ai nostri fan per il loro amore per il mondo che abbiamo creato, per aver condiviso le loro fan art e copertine musicali, per aver indossato i loro migliori cosplay di Baguette alle convention e per essere incredibilmente di supporto al nostro gioco. Speriamo che l'aggiornamento su cui stiamo lavorando funga da 'grazie' a quei fan per il loro supporto: per favore sii paziente mentre il nostro team lavora sodo per offrirti qualcosa che valga la pena aspettare".

Il nuovo aggiornamento arriverà gratuitamente, ma al momento non c'è una data di uscita. Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.