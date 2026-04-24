Clair Obscur: Expedition 33 Festeggia il primo anniversario regalando un aggiornamento a sorpresa

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Per certi versi, non sembra che sia passato un anno dal lancio di Clair Obscur: Expedition 33, e in altri sembra che il gioco sia in giro da secoli di tempo. È quello che succede quando pubblichi un successo universalmente amato e da record come tuo primo titolo di studio, immagino. In ogni caso, stiamo ufficialmente festeggiando il primo anniversario del gioco, e i suoi sviluppatori hanno qualche sorpresa per noi.

Come annunciato tramite un comunicato stampa, Clair Obscur: Expedition 33 riceverà un nuovo aggiornamento a sorpresa come parte delle celebrazioni del primo anniversario. I giocatori che sperano in contenuti extra potrebbero rimanere un po' delusi, ma ci sono alcune nuove acconciature da acquistare dai mercanti Gestral sparse per la mappa. Ci sono anche alcune correzioni di bug e miglioramenti, di cui puoi parlare sulla pagina Steam del gioco.

Inoltre, Clair Obscur: Expedition 33 ha annunciato di aver raggiunto 8 milioni di copie vendute, e ci sono nuovi merchandising per il gioco, sotto forma di una nuova maglietta realizzata da Orcival e un nuovo basco. Se non avete ancora giocato, è attualmente disponibile su Steam con il 20% di sconto per celebrare il primo anniversario.

Nessun aggiornamento importante dei contenuti, quindi, ma un cambio di acconciatura a sorpresa per celebrare il primo anniversario del gioco. Ora che manca un anno all'uscita di Clair Obscur: Expedition 33, siamo certi che presto ci saranno giocatori che vorranno scoprire cosa sta pianificando Sandfall Interactive.