Clair Obscur: Expedition 33 gli sviluppatori stanno già lavorando al prossimo gioco

Come abbiamo scoperto all'inizio della settimana, sono in arrivo altri contenuti per Clair Obscur: Expedition 33 sotto forma di un aggiornamento gratuito che aggiunge un nuovo ambiente in cui giocare, nuovi costumi e altro ancora. Mentre Sandfall Interactive sta lavorando a questi contenuti in arrivo, ha anche in mente progetti più grandi.

Parlando con PCGamesN, il direttore del gioco di Clair Obscur: Expedition 33 Guillaume Broche ha confermato che lo studio sta pensando e lavorando alla prossima storia. "Stiamo iniziando a pensare e lavorare sul prossimo vero gioco, che è super eccitante, e abbiamo molte idee molto buone", ha detto.

"Vogliamo fare storie come una casa d'essai, fare progetti folli perché vogliamo farli, e questa è la filosofia che vogliamo seguire, soprattutto ora perché abbiamo così tanta attenzione e così tanto amore da parte dei giocatori. Non vogliamo davvero tradirlo e fare solo cose stupide. Ora sappiamo come creare giochi che siano buoni con un team più piccolo e una visione davvero forte, ed è quello che vogliamo fare di nuovo", ha continuato Broche, spiegando che il team probabilmente non si espanderà troppo dal suo nucleo di sviluppatori.

Non siamo sicuri di quale sarà il prossimo progetto di Sandfall, ma ci sono ancora alcune storie da raccontare con l'IP Clair Obscur: Expedition 33, con Broche che dice che il gioco originale è "solo una delle storie" che avrebbero potuto raccontare con il mondo che hanno. Presto, probabilmente scaveremo di più nel mondo dei pittori e degli scrittori e vedremo com'è al di fuori di una tela.