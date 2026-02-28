Clair Obscur: Expedition 33 ha avuto successo grazie al suo prezzo più basso, sostiene il CEO dell'editore

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 ha lasciato il segno nel 2025 in un modo che nessun altro gioco ha fatto. Anche se l'anno scorso sono usciti moltissimi ottimi titoli, sembrava che l'RPG di Sandfall Interactive avesse creato una tempesta perfetta non solo per impressionare i critici, ma anche per sembrare l'unico gioco di cui si parlasse.

Parlando con la BBC, il CEO di Kepler InteractiveClair Obscur: Expedition 33 - l'editore di Kepler Interactive - Alexis Garavaryan - ha rivelato alcuni dei dettagli chiave dietro il successo del gioco. Una cosa che mi ha colpito è stato fissare il prezzo a 50 dollari, cosa che oggi accade raramente con le uscite di grandi giochi.

"Penso che alla fine abbiamo visto diverse aziende più grandi aumentare i prezzi abbastanza regolarmente. Cerchiamo di pensare: 'quale dovrebbe essere il prezzo?' E poi lo facciamo più basso, così quando i giocatori acquistano un gioco da noi si sentono come se stessero facendo un affare," ha detto Garavaryan. "Vogliamo che sentano che rispettiamo i loro soldi, il loro tempo, e che, fondamentalmente, ogni volta che acquistano un gioco da noi, ottengono un ottimo affare."

La qualità dell'esperienza offerta a quel prezzo più basso ha anche aiutato il gioco a distinguersi. "Penso che viviamo in un'industria in cui i giocatori hanno accesso a videogiochi eccezionali ogni settimana," Garavaryan continuò. "Se vuoi meritare la loro attenzione, i loro soldi, penso che tu debba portare qualcosa di veramente grande e speciale."

Nintendo lo sa fin troppo bene è possibile vendere milioni di copie di un gioco da 70 o 80 dollari. Tuttavia, se abbassi il prezzo, apri le porte a molte persone che potrebbero voler provare il tuo gioco, ma non hanno il budget per 70$ da buttare via se non gli piace. È quasi come un'equazione matematica, davvero. Preferiresti vendere 600.000 copie di un gioco da 70 dollari, o 1,5 milioni di un gioco da 50 dollari?