Clair Obscur: Expedition 33 ha già venduto mezzo milione di copie

Abbiamo già riportato le impressionanti cifre dei giocatori di Steam per l'acclamato gioco di ruolo di Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, ma stavamo aspettando di sapere come il gioco si è comportato commercialmente. Poiché è stato lanciato il Game Pass, devi presumere che i dati di vendita saranno inferiori al solito a causa del fatto che molti avranno senza dubbio controllato il gioco tramite il servizio di abbonamento di Microsoft, ma chiaramente questo non ha ancora avuto un grande impatto.

Diciamo questo perché Sandfall, uno sviluppatore che comprende circa 30 sviluppatori, ha annunciato che il gioco ha ora venduto mezzo milione di copie. Sì, Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto oltre 500.000 copie.

È un successo meritato per uno dei migliori giochi dell'anno finora, qualcosa che confermiamo nella nostra recensione dedicata.