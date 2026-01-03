Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto il terzo maggior numero di premi GOTY di sempre

HQ

Sappiamo che sai che Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto risultati incredibili in termini di vendite, recensioni e numero di premi per il gioco dell'anno (non ultimo da parte nostra). Ora, però, l'utente Resetera Angie ha evidenziato quanto bene abbia effettivamente funzionato compilando una lista che mostra quanti premi di gioco dell'anno hanno ricevuto i giochi più grandi.

Elden Ring di FromSoftware ha ricevuto il maggior numero di sempre, con un totale di 435 persone. Dopo di ciò, c'è un divario significativo dal secondo posto, che è The Last of Us: Part II con il 326. Poi inizia a diventare interessante, perché il titolo che ha ricevuto il terzo maggior numero di premi per il gioco dell'anno è Clair Obscur: Expedition 33 con 291. Quindi batte grandi nomi come Baldur's Gate III, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V.

Vale la pena notare, tuttavia, che tutti questi altri giochi non riceveranno altri premi perché sono stati rilasciati molto tempo fa. Tuttavia, il 2026 è solo tre giorni e ci sono moltissimi premi che non sono ancora stati assegnati (circa 100 basati sulle statistiche dello scorso anno). Ci sono quindi tutte le ragioni per credere che Clair Obscur: Expedition 33 continuerà a essere incoronato Gioco dell'Anno, e potenzialmente supererà il secondo classificato, ma sembra molto più improbabile che vinca al primo posto a causa del schiacciante vantaggio di Elden Ring.

Cosa ne pensi, Clair Obscur: Expedition 33 merita il terzo posto (e presto forse il secondo) per il maggior numero di premi Game of the Year di tutti i tempi?