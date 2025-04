Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto oltre 50.000 giocatori simultanei su Steam ieri

HQ

Se hai letto la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33, saprai che è all'altezza dell'enorme clamore, offrendo un gioco di ruolo tanto ben scritto quanto divertente da giocare e avvolto in una grafica e una musica meravigliose.

Non siamo stati gli unici a lodare il titolo, che ha sempre ricevuto ottime recensioni, ed è chiaro che l'interesse è stato alto. Tramite SteamDB, è stato rivelato che non meno di 51.681 persone lo hanno giocato contemporaneamente il Steam durante il suo giorno di lancio ieri, il che deve essere considerato straordinariamente buono. Oggi ha continuato a salire e al momento in cui scriviamo, il numero di giocatori simultanei è di 54.445.

In questo modo batte il record di altri grandi giochi a turni dell'anno scorso come Dragon Quest 3 HD-2D Remake (45.357), Final Fantasy VII: Rebirth (40.564), Like a Dragon: Infinite Wealth (46.161) e Persona 3 Reload (45.002) - anche se non ha prevalso su Metaphor: ReFantazio (85.961).

Spesso è il fine settimana dopo il lancio che si stabiliscono i record della vita, quindi vedremo se avremo l'onore di tornare lunedì con un risultato ancora migliore.

Puoi leggere la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33 qui, ed è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X - ed è anche incluso con Game Pass.