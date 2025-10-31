Clair Obscur: Expedition 33 incontra Final Fantasy VII: Remake in un'inaspettata collaborazione artistica

HQ

Ci sono stati alcuni sviluppi entusiasmanti con Clair Obscur: Expedition 33 negli ultimi giorni, tra cui un concerto molto acclamato con musica del gioco a Lione, in Francia, così come un evento con il gioco in questione e Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

In relazione a quest'ultimo, i rispettivi direttori artistici hanno presentato le loro interpretazioni dei rispettivi personaggi (Nicholas Maxson-Francombe ha disegnato Cloud Strife e Aerith Gainsborough, mentre Tetsuya Nomura ha disegnato Gustave e Maelle). A giudicare dai commenti su Instagram, i fan di entrambe le serie sono entusiasti del risultato e molti sperano che porti a ulteriori collaborazioni in futuro.

Se questo sarà il caso è incerto, ma Square Enix ha precedentemente affermato di aver notato la popolarità dei giochi di ruolo a turni e sta valutando la possibilità di realizzare nuovi titoli basati su questa premessa come alternativa a tutti i giochi di ruolo basati sull'azione dell'ultimo decennio.