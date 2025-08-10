Clair Obscur: Expedition 33 lo sviluppatore non ha intenzione di espandersi presto

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 è una grande impresa di gioco sotto molti aspetti, ma ciò che probabilmente sorprende di più le persone è quando sentono che è stato realizzato da un team di circa 30 persone. Spesso si presume che un gioco della portata di Clair Obscur abbia bisogno di centinaia di persone, ma il suo direttore di gioco Guillaume Broche non ha molti piani per espandersi.

Parlando con Automaton, Broche ha rivelato di pensare che il team di Sandfall sia praticamente perfetto per le sue ambizioni. "Penso che, per ora, preferirei lavorare come una piccola squadra", ha detto. "Non sono sicuro di quanto sarebbe grande 'una squadra ideale' (ride). Ma quando si tratta di realizzare un gioco di ruolo a turni a prezzo pieno, credo che il team che abbiamo ora sia della dimensione giusta".

Broche ha anche affermato di aver esaminato oltre 200 persone durante i colloqui prima di decidere i dipendenti giusti. Piuttosto che accaparrarsi veterani esperti, Broche era più interessato ai candidati con la giusta mentalità.

"All'epoca, il nostro artista degli effetti visivi e il designer dei personaggi si erano appena laureati e questo gioco era il loro primo lavoro in assoluto. Dal momento che avevano pochissima esperienza di lavoro, non avevano nemmeno molte nozioni esistenti su come dovesse essere il lavoro, il che penso sia stata una buona cosa, perché sono riusciti ad adattarsi al nostro peculiare stile di lavoro", ha detto.

Man mano che i budget aumentano e le dimensioni dei team di sviluppo aumentano, forse vedremo spuntare più studi come Sandfall Interactive nel tempo. Una cosa è certa, non importa quante persone ci siano a Sandfall, milioni di occhi stanno guardando cosa faranno dopo.