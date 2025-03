Clair Obscur: Expedition 33 non offre una mappa al giocatore

HQ

Il gioco di ruolo ispirato alla Belle ÉpoqueClair Obscur: Expedition 33 ha attirato l'interesse di molti con il suo stile distintivo e il sapore francese, e ci sono molte indicazioni che il gioco di ruolo ispirato a Final Fantasy e Persona sarà un'esperienza davvero unica.

Ma non è solo in superficie che Clair Obscur: Expedition 33 si distinguerà, poiché offre anche una serie di stranezze non necessariamente associate al genere. Ad esempio, che ne dici del fatto che il gioco non offre una minimappa, come ha recentemente annunciato il COO di Sandfall alla Game Developers Conference.

"Non ci saranno mini mappe nei livelli,"

Ha spiegato che la decisione è stata presa per incoraggiare i giocatori a esplorare il mondo in modo più organico e che si adatta anche tematicamente alla narrazione in cui le spedizioni precedenti hanno fallito e non c'è una mappa disponibile. Tuttavia, il lettore non sarà completamente privo di attrezzi e sarà inclusa una bussola.

La mancanza di una minimappa è qualcosa che trovi interessante o che probabilmente creerà frustrazione?