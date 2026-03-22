Clair Obscur: Expedition 33 scrittore non vuole usare l'IA per aiutare nella narrazione: "Il senso della scrittura è esprimere ciò che ho in testa"

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Quando i dirigenti guardano a tutto il lavoro umano che pensano possa essere sostituito dall'IA, sembra che gli sforzi narrativi siano tra i primi posti in cima a quella lista. Anche se i giocatori hanno dimostrato che una buona storia può valere tanto quanto un gameplay eccellente, mentre ci avviciniamo a un futuro incerto e pieno di IA, alcuni scrittori potrebbero voler abbracciare questa tecnologia.

Jennifer Svedberg-Yen, la sceneggiatrice principale di Clair Obscur: Expedition 33, non è una di queste scritture. Parlando con GamesRadar+ alla GDC, ha detto che, pur essendo interessata al lato tecnico dell'IA, questo non può aiutarla a creare storie migliori.

"Dal punto di vista della scrittura, non è qualcosa che trovo davvero utile nel mio lavoro personale. Non fa parte del mio flusso di lavoro," spiegò. "Scrivere fa parte della gioia, fa anche parte del dolore. Dicono che ci siano due tipi di scrittori: quelli che scrivono, sono ispirati e motivati, e si divertono. E poi ci sono gli scrittori che scrivono attraverso il dolore. Penso di scrivere attraverso il dolore."

Quel dolore è qualcosa che Svedberg-Yen sa essere "vitale" per il processo di scrittura. "Lavorare davvero su cosa provano i personaggi, su cosa direbbero, riflettere su come si sentono le emozioni dentro di me, e poi capire i personaggi e chi sono, tradurre tutto questo nelle loro parole e trovare la verità in quel momento. Non so come fare questo con l'IA."

"Il senso della scrittura è esprimere ciò che ho in testa. A destra? È pensata per esprimere il nostro, come scrittori, il nostro punto di vista, la nostra comprensione del mondo, e trasmettere qualcosa sulla nostra esperienza personale e vissuta, canalizzata attraverso questi personaggi in questo scenario fantastico," ha proseguito. "Sento che rischi di perdere un po' di questo quando viene messo in una scatola nera dove non puoi necessariamente capire tutti i modi in cui l'IA passa da A a Z."

L'IA semplifica il processo narrativo al punto che manca di umanità, peso ed emozione, fondamentalmente. È un argomento valido, ma che potrebbe non essere compreso da chi non ha condiviso il dolore di dare vita ai personaggi da zero.

Se vuoi saperne di più sul processo di scrittura dietro Clair Obscur: Expedition 33, dai un'occhiata alla nostra intervista con Jennifer Svedberg-Yen qui.