Clair Obscur: Expedition 33 scrittore spiega la differenza tra scrivere un videogioco e un libro

Una delle grandi sorprese dell'anno e un ovvio candidato per il gioco dell'anno è, ovviamente, Clair Obscur: Expedition 33. Anche se era sbalorditivo sia esteticamente che tecnicamente e aveva una colonna sonora incredibilmente ben composta, è stata comunque la storia a rubare la scena.

Era qualcosa di insolito come un gioco di ruolo che osava davvero correre dei rischi e in cui non sapevi davvero cosa sarebbe successo dopo. L'autrice dell'avventura è Jennifer Svedberg-Yen, che vive nel nord della Svezia. Dato che la tua vive davvero nella stessa città, ho colto l'occasione per incontrarla per un'intervista approfondita sul gioco, la sua ispirazione e com'è essere una scrittrice di giochi.

Tra le altre cose, la discussione si è spostata sulla questione di cosa significhi scrivere un gioco, rispetto a un film o un libro. Svedberg-Yen ha risposto:

"Scrivendo un libro, penso, molte volte puoi davvero approfondire ciò che il personaggio sta pensando e provando, puoi descrivere le cose usando una combinazione di sensi, puoi descrivere le cose in un modo particolare che non puoi necessariamente fare in un mezzo strettamente audiovisivo".

Naturalmente, non puoi farlo in un gioco in cui sei l'eroe sullo schermo, il che pone sfide completamente diverse, ma offre anche altre opportunità. Ha continuato:

"Penso che ci siano un paio di elementi lì. Uno è attraverso l'esperienza di combattimento, perché si arriva davvero a conoscere i personaggi attraverso le molte ore di battaglia. Passi molto tempo con loro a esplorare, e sei un po' nei loro panni, e stai davvero vedendo e sentendo le cose, il che è diverso da quando leggi libri. Poi sei anche in grado di fare delle scelte e penso che avere quell'autonomia e avere quella capacità di dirigere le cose in una certa misura dia alle persone quella sensazione di agenzia, specialmente quando si tratta di dialoghi relazionali. Avere un ruolo in questo penso che il giocatore lo aiuti anche a legarsi più profondamente ai personaggi e poi, alla fine, chiedere loro di fare una scelta in modo che siano poi complici della decisione.

Devono, basandosi su tutte le informazioni che hanno raccolto durante il gioco, lungo la storia, dopo tutte le cose che hanno vissuto con i personaggi, e poi usando la loro prospettiva personale, la loro vita, e un po' quali sono i loro valori, quali sono le loro prospettive, mettere tutto insieme e capire cosa vogliono fare. Rende il gioco e il finale più personali per ogni giocatore".

Domani pubblicheremo la nostra intervista a Jennifer Svedberg-Yen nella sua interezza. Da non perdere. Se non hai ancora giocato a Clair Obscur: Expedition 33, pensiamo che dovresti, qualcosa di cui puoi leggere di più nella nostra recensione.