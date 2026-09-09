Clair Obscur: Expedition 33 sta portando la sua musica in tutto il mondo in un nuovo tour

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Dopo la sua serie di concerti sold out in tutta la Francia, con altre date europee incluse, A Painted Symphony si sta dirigendo verso regioni più ampie in un tour che coprirà la maggior parte del 2027. A Painted Symphony è il nome del concerto che celebra la musica di Clair Obscur: Expedition 33, creato dal compositore Lorien Testard, nonché dalla cantante Alice Duport-Percier e dall'Orchestre Curieux.

Il nuovo tour visiterà alcuni dei locali e delle arene più iconiche al mondo. L'O2 di Londra, lo Ziggo Dome di Amsterdam, la Radio City Music Hall di New York e il Greek Theatre di Los Angeles. Stoccolma, Cracovia, Oslo, Berlino e altri saranno presenti durante il tour, che si svolgerà da gennaio 2027 fino a ottobre dello stesso anno. Puoi consultare qui le date e le location dei concerti. Purtroppo, per chi vive in Asia, Africa o Sud America, sembra che solo l'Europa e un paio di location americane possano vedere questo concerto.

Detto ciò, se questa versione di A Painted Symphony dovesse avere successo quanto il precedente, allora è probabile che potremmo vedere un nuovo tour mondiale che coprirà un po' più del mondo in tempo debito. I biglietti saranno in vendita dal 15 settembre alle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi segnate il calendario se volete essere tra i primi a conquistare il vostro posto.