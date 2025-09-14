Clair Obscur: Expedition 33 supera tranquillamente i 4,4 milioni di vendite

HQ

In una recente intervista con l'outlet francese Clips du Lundi, due membri del team di Sandfall hanno rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 ha già venduto più di 4,4 milioni di copie in tutto il mondo. La cifra ufficialmente confermata è ancora di 3,3 milioni, ma dietro le quinte la storia di successo è ancora più grande. Il gioco ha venduto l'incredibile cifra di tre milioni di copie nei suoi primi 33 giorni sul mercato e ne ha aggiunti altri 1,4 milioni nei successivi 109 giorni. Questi numeri sono particolarmente accattivanti in un anno in cui il mercato globale dei giochi ha lottato con l'inflazione e il calo delle vendite.

Parte della magia risiede nell'approccio di Sandfall: un budget modesto inferiore a 50 milioni di dollari, un prezzo di lancio inferiore alla media e una maestria che molti critici dicono rivaleggiare, o addirittura superare, le produzioni AAA ad alto budget. L'unica domanda ora è se Clair Obscur riuscirà a superare la soglia dei cinque milioni prima della fine dell'anno. Per l'editore Kepler Interactive, è già un trionfo finanziario e un caso di studio su come la passione e la gestione intelligente delle risorse possano eclissare i più grandi attori del settore.