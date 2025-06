Clair Obscur: Expedition 33, un nuovo gioco è il miglior gioco di Metacritic del 2025

HQ

La nostalgia non invecchia mai, vero? Puoi avere un gioco uscito due anni fa e continuare a spingere per una riedizione solo per ricordare a tutti quanto fosse bello. È un po' duro etichettare Nintendo come tale, considerando che c'è il nuovissimo Switch 2 e tutto il resto, ma The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a rivendicare la corona del miglior gioco del 2025 finora.

Questo secondo Metacritic, che ora vede sia The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che The Legend of Zelda: Breath of the Wild nei primi due posti. Un vero e proprio gioco del 2025, Clair Obscur: Expedition 33, è stato retrocesso al n.3 dopo quasi due mesi in vetta. Ma, considerando che sia Breath of the Wild che Clair Obscur mantengono un punteggio di 93, è più giusto dire che sono secondi a pari merito per quest'anno.

Questo porterà sicuramente a chiederci se consideriamo davvero Tears of the Kingdom il miglior gioco del 2025. La maggior parte dirà comprensibilmente di no, ma può essere fonte di confusione vedere un titolo del 2023 piombare in una posizione di vertice in base ai successi passati. Con un punteggio di 95, dovremo vedere se qualcosa riuscirà a rovesciare Tears of the Kingdom quest'anno.