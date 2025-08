Clarkson's Farm in crisi: Diddly Squat si è ammalato di tubercolosi

HQ

Sembra che una prossima stagione futura di Clarkson's Farm avrà una nota molto cupa. L'ex conduttore diTop Gear eThe Grand Tour, Jeremy Clarkson, si è rivolto ai social media per rivelare che le mucche della sua fattoria hanno contratto la tubercolosi bovina (TB), una malattia infettiva che, per fermare la sua rapida diffusione, richiede l'invio al macello di un animale infetto.

La malattia respiratoria è comune tra le mucche nel Regno Unito, che in genere la prendono dai tassi e da altri mammiferi selvatici. Anche la zona in cui si trova la terra di Clarkson nell'Oxfordshire è classificata come zona cuscinetto tra le aree ad alto rischio e quelle a basso rischio, il che significa che il bestiame è tenuto a sottoporsi a due test per la tubercolosi all'anno, con l'ultimo che porta un risultato devastante.

Parlando di X, Clarkson spiega:

"Brutte notizie da Diddly Squat. Siamo caduti con la tubercolosi. Tutti qui sono assolutamente devastati".

Prosegue affermando per tutti coloro che non sono chiari che "è la tubercolosi bovina che abbiamo. Non colpisce le persone, solo le nostre povere mucche".

Clarkson osserva che questo è un risultato piuttosto semplice che vedrà le mucche infette essere abbattute e il resto a serio rischio di contrarre la malattia. Un fan ha chiesto informazioni sul toro noto come Endgame, al che Clarkson ha confermato che l'animale è risultato "inconcludente" per il momento.

