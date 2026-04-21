Clarkson's Farm per tornare per la quinta stagione a giugno

HQ

Se avete trattenuto il respiro per la possibilità di tornare nella campagna inglese e trascorrere un po' di tempo alla Diddly Squat Farm, abbiamo una buona notizia da condividere. Prime Video ha ora rivelato le date precise per il ritorno di Clarkson's Farm sulla piattaforma di streaming per la quinta stagione.

Distribuita su tre date a giugno, la stagione inizierà con una prima puntata di quattro episodi prima di offrire due episodi a settimana fino al termine della stagione di otto episodi. Le date esatte delle prime sono disponibili di seguito.



Episodi 1-4 - 3 giugno



Episodi 5-6 - 10 giugno



Episodi 7-8 - 17 giugno



Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa prossima stagione d'azione, la sinossi spiega quanto segue:

"Clarkson's Farm è tornato, e in mezzo a un bilancio governativo che mette in caos la comunità agricola del Regno Unito, Jeremy decide che servono grandi cambiamenti per rendere la fattoria più fluida. Ma mentre la fattoria cerca di diventare high-tech - portando Kaleb al primo viaggio all'estero - sviluppi ancora più grandi stanno arrivando a Diddly Squat che si riveleranno una sfida molto più grande."

Sono state condivise anche alcune immagini di first look per la stagione, che potete vedere qui sotto.