Clarkson's Farm tornerà per una sesta stagione

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Sebbene negli ultimi giorni ci siano stati alcuni dubbi considerando come la quinta stagione di Clarkson's Farm si sia conclusa definitivamente, queste preoccupazioni sono state ufficialmente messe da parte, poiché è stato confermato che è in produzione una sesta stagione del documentario comica.

Era sempre probabile che sarebbe stato così, dato che di solito gli eventi di una stagione di Clarkson's Farm documentano gli eventi dell'anno precedente, e naturalmente, nonostante lo spavento per la salute, Jeremy Clarkson è ancora vivo e vegeto, quindi era più una questione di quando e non se un altro giro di episodi sarebbe stato confermato.

Oltre a sapere che ci sono altri episodi in arrivo, non ci sono ulteriori informazioni da condividere. Ma la serie tende sempre ad arrivare in estate, intorno a giugno, quindi una prima a giugno 2027 per la sesta stagione sembra fin troppo probabile.

Se non l'avete ancora vista, assicuratevi di leggere la nostra recensione di Clarkson's Farm: Stagione 5 qui.