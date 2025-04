Clash of Clans avrà il suo gioco da tavolo l'anno prossimo

HQ

Maestro Media e il gigante dei giochi per dispositivi mobili Supercell hanno annunciato la loro collaborazione su un nuovo gioco da tavolo basato sul popolarissimo titolo per dispositivi mobili Clash of Clans. Clash of Clans: L'Epic Raid porta le meccaniche di difesa, costruzione di basi e raid fuori dallo schermo del telefono e nel mondo reale.

I famosi game designer Eric M. Lang e Ken Gruhl sono dietro il gioco. Lang ha lavorato a Marvel: United, Star Wars: Il Gioco di Carte, XCOM: Il Gioco da Tavolo e altri in passato, mentre Gruhl ha contribuito a creare Life in Reterra, Mantis e Happy Salmon.

"Clash of Clans: The Epic Raid è un'esperienza rivoluzionaria che dà vita all'amato universo come mai prima d'ora", ha dichiarato Javon Frazier, fondatore e CEO di Maestro Media tramite un comunicato stampa. "Con il genio dei leggendari designer Eric Lang e Ken Gruhl e la nostra incredibile collaborazione con Supercell, abbiamo creato un gioco che sorprenderà e delizierà e sarà un'avventura da tavolo imperdibile che catturerà il cuore di Clash of Clans."

Clash of Clans: L'uscita di The Epic Raid è prevista per il prossimo anno. La campagna Kickstarter per il gioco arriverà alla fine di questo mese.

