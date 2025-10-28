Classici dell'era PS1 Battle Arena Toshinden per ottenere le versioni delle piattaforme moderne

Quando pensiamo alla scena dei combattimenti moderni, i grandi franchise che ci vengono in mente sono Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, con forse un Soul Calibur o qualcosa del genere gettato nel mix. Probabilmente non pensi a Battle Arena Toshinden, una serie di picchiaduro dell'era PS1 che ha contribuito a definire l'epoca, ma non ha visto una leccata di attenzione da parte di Sony da decenni.

Secondo Gematsu, ciò non significa che i giochi vengano lasciati morire. Invece, l'editore Edia prevede di portare i primiBattle Arena Toshinden tre giochi su piattaforme moderne nei prossimi due anni. Edia ha una storia di portare titoli classici di culto su nuove piattaforme, come il gioco di ruolo Cosmic Fantasy su Switch.

Non avremo solo porting senza funzionalità aggiuntive, anche se Edia non ha chiarito quali saranno queste nuove funzionalità. È improbabile che stiamo ottenendo rimasterizzazioni complete dei giochi Battle Arena Toshinden, ma almeno possono essere portati su macchine moderne per facilità di gioco.