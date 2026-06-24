Classifica Coppa del Mondo 2026 dopo la seconda giornata della fase a gironi (mercoledì 24 giugno), squadre eliminate

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La seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo è terminata. Il terzo turno inizia immediatamente mercoledì, con le partite che si disputano fino a sabato 27 giugno (domenica in orario europeo), e tutte le partite di ogni girone si giocano contemporaneamente (questi sono gli orari delle partite).

Durante le partite di martedì, una nuova squadra ha confermato la qualificazione per gli ottavi di finale, la Colombia, che ha battuto la RDC 1-0 e ha guidato il Gruppo K contro il Portogallo; e uno è stato eliminato, Panama, che ha perso contro la Croazia e anche contro il Ghana nella loro prima partita del Gruppo I.

Squadre confermate qualificate ed eliminate dalla Coppa del Mondo:

Al momento, le uniche squadre che sanno con certezza che saranno agli ottavi di finale sono Messico, USA, Germania, Argentina, Francia, Norvegia e Colombia; mentre le squadre confermate eliminate prima della terza partita sono Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania e Panama.

La maggior parte si qualificherà, però: delle 48 squadre attuali, 32 andranno a posto: 12 leader di gruppo, 12 seconde classificate e 8 terze classificate, secondo una classifica tra quelle che finiscono terze in base a punti, differenza reti complessiva e numero complessivo di gol segnati

Se la fase a gironi si concludesse oggi, tutte le squadre classificate prima e seconda si qualificherebbero e tutte le terze classificate si qualificherebbero ad eccezione: Bosnia ed Erzegovina, Ecuador, Senegal e Repubblica Democratica del Congo sono attualmente le quattro peggiori terze squadre. Sudafrica, Qatar, Haiti, Turchia, Curaçao, Tunisia, Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Uzbekistan e Panama sono ora le squadre al quarto posto.

Classifica della fase a gironi della Coppa del Mondo dopo il secondo turno:

Gruppo A



Messico: 6 punti, diapositiva +3

Corea del Sud: 3 punti, giorno 0

Cechia: 1 pt, GD -1

Sudafrica: 1 pt, GD -2



Gruppo B



Canada: 4 punti, diabètica +6

Svizzera: 4 punti, giorno di 3

Bosnia ed Erzegovina: 1 punto, GD -3

Qatar: 1 punto, GD -6



Gruppo C



Brasile: 4 punti, giorno di giorno +3

Marocco: 4 punti, giorno giorno +1

Scozia: 3 punti, giorno 0

Haiti: 0 punti, giorno di -4



Gruppo D



Stati Uniti: 6 punti, diapositiva +5

Australia: 3 punti, giorno 0

Paraguay: 3 punti, giorno di giorno -2

Turchia: 0 punti, giorno di -3



Gruppo E



Germania: 6 punti, diabètica +7

Costa d'Avorio: 3 pts, GD 0

Ecuador: 1 punto, GD -1

Curaçao: 1 punto, giorno di giorno -6



Gruppo F



Paesi Bassi: 4 punti, GD +4

Giappone: 4 punti, diabètica +4

Svezia: 3 punti, giorno 0

Tunisia: 0 punti, giorno -8



Gruppo G



Egitto: 4 punti, diabètica +2

Iran: 2 punti, GD 0

Belgio: 2 punti, giorno 0

Nuova Zelanda: 1 punto, GD -2



Gruppo H



Spagna: 4 punti, diapositiva +4

Uruguay: 2 punti, giorno 0

Capo Verde: 2 punti, giorno di giorno 0

Arabia Saudita: 1 pt, GD -4



Gruppo I



Francia: 6 punti, giorno +5

Norvegia: 6 punti, diabètica +4

Senegal: 0 punti, GD -3

Iraq: 0 punti, GD -6



Gruppo J



Argentina: 6 punti, giorno +5

Austria: 3 punti, giorno 0

Algeria: 3 punti, giorno -2

Jordan: 0 pt, GD -3



Gruppo K



Colombia: 6 punti, giorno di gioco +3

Portogallo: 4 punti, diapositiva +5

RD Congo: 1 punto, giorno di giorno -1

Uzbekistan: 0 pts, GD -7



Gruppo L



Inghilterra: 4 punti, giorno di gioco +2

Ghana: 4 punti, giorno +1

Croazia: 3 punti, GD -1

Panama: 0 punti, GD -2

