Classifica della Champions League dopo il turno 4: solo tre squadre hanno vinto tutto

La Champions League ha superato il giro di boa della fase a gironi, dopo la prima delle due giornate di novembre. Possiamo già vedere alcune squadre consolidarsi in cima alla classifica, mentre altre hanno molto complicato la loro qualificazione: solo quattro squadre sono imbattute (tre di loro hanno vinto tutto), e ci sono otto squadre che non hanno vinto nessuna partita, di cui due che hanno zero punti.

Ecco come appare la classifica della Champions League dopo il 6 novembre:



Bayern: 12 punti

Arsenal: 12 punti

Inter: 12 punti

Manchester City: 10 punti

PSG: 9 punti

Newcastle: 9 punti

Real Madrid: 9 punti

Liverpool: 9 punti

Galatasaray: 9 punti

Tottenham: 8 punti

Barcellona: 7 punti

Chelsea: 7 punti

Sporting: 7 punti

Dortmund: 7 punti

Qarabag FK: 7 punti

Atalanta: 7 punti

Atlético Madrid: 6 punti

PSV: 5 punti

Monaco: 5 punti

Pafos: 5 punti

Leverkusen: 5 punti

Club Brugge: 4 punti

Eintracht Francoforte: 4 punti

Napoli: 4 punti

Marsiglia: 3 punti

Juventus: 3 punti

Athletic Club: 3 punti

Union Saint-Gillois: 3 punti

Bodo/Glimt: 2 punti

Slavia Praga: 2 punti

Olympiacos: 2 punti

Villarreal: 1 punto

Copenaghen: 1 punto

Kairat: 1 punto

Benfica: 0 punti

Ajax: 0 punti



Il quinto turno di Champions League si terrà tra il 25 e il 26 novembre e almeno il Bayern o l'Arsenal perderanno punti, mentre si affrontano a Londra. Altre partite importanti includono Chelsea-Barcellona, Manchester City-Leverkusen, Atlético-Inter o PSG-Tottenham.