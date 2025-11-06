Sport
Classifica della Champions League dopo il turno 4: solo tre squadre hanno vinto tutto
Questa è la Champions League - fase di campionato a metà della fase di campionato.
La Champions League ha superato il giro di boa della fase a gironi, dopo la prima delle due giornate di novembre. Possiamo già vedere alcune squadre consolidarsi in cima alla classifica, mentre altre hanno molto complicato la loro qualificazione: solo quattro squadre sono imbattute (tre di loro hanno vinto tutto), e ci sono otto squadre che non hanno vinto nessuna partita, di cui due che hanno zero punti.
Ecco come appare la classifica della Champions League dopo il 6 novembre:
- Bayern: 12 punti
- Arsenal: 12 punti
- Inter: 12 punti
- Manchester City: 10 punti
- PSG: 9 punti
- Newcastle: 9 punti
- Real Madrid: 9 punti
- Liverpool: 9 punti
- Galatasaray: 9 punti
- Tottenham: 8 punti
- Barcellona: 7 punti
- Chelsea: 7 punti
- Sporting: 7 punti
- Dortmund: 7 punti
- Qarabag FK: 7 punti
- Atalanta: 7 punti
- Atlético Madrid: 6 punti
- PSV: 5 punti
- Monaco: 5 punti
- Pafos: 5 punti
- Leverkusen: 5 punti
- Club Brugge: 4 punti
- Eintracht Francoforte: 4 punti
- Napoli: 4 punti
- Marsiglia: 3 punti
- Juventus: 3 punti
- Athletic Club: 3 punti
- Union Saint-Gillois: 3 punti
- Bodo/Glimt: 2 punti
- Slavia Praga: 2 punti
- Olympiacos: 2 punti
- Villarreal: 1 punto
- Copenaghen: 1 punto
- Kairat: 1 punto
- Benfica: 0 punti
- Ajax: 0 punti
Il quinto turno di Champions League si terrà tra il 25 e il 26 novembre e almeno il Bayern o l'Arsenal perderanno punti, mentre si affrontano a Londra. Altre partite importanti includono Chelsea-Barcellona, Manchester City-Leverkusen, Atlético-Inter o PSG-Tottenham.