Classifica della Champions League dopo il turno 4: solo tre squadre hanno vinto tutto

Questa è la Champions League - fase di campionato a metà della fase di campionato.

La Champions League ha superato il giro di boa della fase a gironi, dopo la prima delle due giornate di novembre. Possiamo già vedere alcune squadre consolidarsi in cima alla classifica, mentre altre hanno molto complicato la loro qualificazione: solo quattro squadre sono imbattute (tre di loro hanno vinto tutto), e ci sono otto squadre che non hanno vinto nessuna partita, di cui due che hanno zero punti.

Ecco come appare la classifica della Champions League dopo il 6 novembre:


  1. Bayern: 12 punti

  2. Arsenal: 12 punti

  3. Inter: 12 punti

  4. Manchester City: 10 punti

  5. PSG: 9 punti

  6. Newcastle: 9 punti

  7. Real Madrid: 9 punti

  8. Liverpool: 9 punti

  9. Galatasaray: 9 punti

  10. Tottenham: 8 punti

  11. Barcellona: 7 punti

  12. Chelsea: 7 punti

  13. Sporting: 7 punti

  14. Dortmund: 7 punti

  15. Qarabag FK: 7 punti

  16. Atalanta: 7 punti

  17. Atlético Madrid: 6 punti

  18. PSV: 5 punti

  19. Monaco: 5 punti

  20. Pafos: 5 punti

  21. Leverkusen: 5 punti

  22. Club Brugge: 4 punti

  23. Eintracht Francoforte: 4 punti

  24. Napoli: 4 punti

  25. Marsiglia: 3 punti

  26. Juventus: 3 punti

  27. Athletic Club: 3 punti

  28. Union Saint-Gillois: 3 punti

  29. Bodo/Glimt: 2 punti

  30. Slavia Praga: 2 punti

  31. Olympiacos: 2 punti

  32. Villarreal: 1 punto

  33. Copenaghen: 1 punto

  34. Kairat: 1 punto

  35. Benfica: 0 punti

  36. Ajax: 0 punti

Il quinto turno di Champions League si terrà tra il 25 e il 26 novembre e almeno il Bayern o l'Arsenal perderanno punti, mentre si affrontano a Londra. Altre partite importanti includono Chelsea-Barcellona, Manchester City-Leverkusen, Atlético-Inter o PSG-Tottenham.

