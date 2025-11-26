Classifica della Champions League dopo la 5ª giornata: squadre che oggi si qualificherebbero per gli ottavi di finale

HQ

La Champions League si è conclusa con la quinta giornata da disputare, con solo tre turni rimasti, inclusi due consecutivi a gennaio. Ci sono già diverse squadre che, a meno di grandi sorprese, sanno che si qualificheranno per la fase successiva, direttamente agli ottavi di finale o nei play-off a eliminazione diretta.

Tuttavia, solo una squadra ha tutti e 15 i punti, avendo vinto le cinque partite: l'Arsenal (che ha anche solo segnato un gol). Altre quattro squadre hanno 12 punti, il che significa che potrebbero essere a una sola vittoria (e un pareggio) di distanza per assicurarsi un posto tra le prime 8 della classifica, dato che secondo le statistiche si prevede che 16 punti siano sufficienti per qualificarsi.

Con nove punti ancora da prendere, può succedere molto: questa è la classifica della Champions League al 26 novembre, con il numero di punti (e la differenza reti tra parentesi). Ricorda che le squadre tra il 9 e il 24 anni si qualificano per le fasi a eliminazione diretta, ma le squadre dal 25° anno in su vengono eliminate...