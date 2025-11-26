Classifica della Champions League dopo la 5ª giornata: squadre che oggi si qualificherebbero per gli ottavi di finale
Si prevede che 16 punti siano sufficienti per qualificarsi agli ottavi di finale.
La Champions League si è conclusa con la quinta giornata da disputare, con solo tre turni rimasti, inclusi due consecutivi a gennaio. Ci sono già diverse squadre che, a meno di grandi sorprese, sanno che si qualificheranno per la fase successiva, direttamente agli ottavi di finale o nei play-off a eliminazione diretta.
Tuttavia, solo una squadra ha tutti e 15 i punti, avendo vinto le cinque partite: l'Arsenal (che ha anche solo segnato un gol). Altre quattro squadre hanno 12 punti, il che significa che potrebbero essere a una sola vittoria (e un pareggio) di distanza per assicurarsi un posto tra le prime 8 della classifica, dato che secondo le statistiche si prevede che 16 punti siano sufficienti per qualificarsi.
Con nove punti ancora da prendere, può succedere molto: questa è la classifica della Champions League al 26 novembre, con il numero di punti (e la differenza reti tra parentesi). Ricorda che le squadre tra il 9 e il 24 anni si qualificano per le fasi a eliminazione diretta, ma le squadre dal 25° anno in su vengono eliminate...
- Arsenal: 15 punti (13 GD)
- PSG: 12 punti (11 GD)
- Bayern: 12 punti (9 GD)
- Inter Milano: 12 punti (9 GD)
- Real Madrid: 12 punti (7 GD)
- Borussia Dortmund: 10 punti (6 GD)
- Chelsea: 10 punti (6 GD)
- Sporting: 10 punti (6 GD)
- Manchester City: 10 punti (5 GD)
- Atalanta: 10 punti (1 GD)
- Newcastle: 9 punti (7 pareggi)
- Atlético Madrid: 9 punti (2 pareggi)
- Liverpool: 9 punti (2 GD)
- Galatasaray: 9 punti (1 GD)
- PSV: 8 punti (5 pareggi)
- Tottenham: 8 punti (3 pareggi)
- Leverkusen: 8 punti (-2 GD)
- Barcellona: 7 punti (2 pareggi)
- Qarabag FK: 7 punti (-1 GD)
- Napoli: 7 punti (-3 GD)
- Marsiglia: 6 punti (2 pareggi)
- Juventus: 6 punti (0 pareggi)
- Monaco: 6 punti (-2 GD)
- Pafos: 6 punti (-3 GD)
- Union Saint-Gilloise: 6 punti (-7 GD)
- Club Brugge: 4 punti (-5 GD)
- Athletic Club: 4 punti (-5 GD)
- Eintracht Francoforte: 4 punti (-7 GD)
- Copenaghen: 4 punti (-7 GD)
- Benfica: 3 punti (-4 GD)
- Slavia Praha: 3 punti (-6 GD)
- Bodo/Glimt: 2 punti (-4 GD)
- Olympiacos: 2 punti (-8 GD)
- Villarreal: 1 punto (-8 GD)
- Kairat: 1 punto (-10 GD)
- Ajax: 0 punti (-15 GD)