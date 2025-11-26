Gamereactor

Classifica della Champions League dopo la 5ª giornata: squadre che oggi si qualificherebbero per gli ottavi di finale

Si prevede che 16 punti siano sufficienti per qualificarsi agli ottavi di finale.

La Champions League si è conclusa con la quinta giornata da disputare, con solo tre turni rimasti, inclusi due consecutivi a gennaio. Ci sono già diverse squadre che, a meno di grandi sorprese, sanno che si qualificheranno per la fase successiva, direttamente agli ottavi di finale o nei play-off a eliminazione diretta.

Tuttavia, solo una squadra ha tutti e 15 i punti, avendo vinto le cinque partite: l'Arsenal (che ha anche solo segnato un gol). Altre quattro squadre hanno 12 punti, il che significa che potrebbero essere a una sola vittoria (e un pareggio) di distanza per assicurarsi un posto tra le prime 8 della classifica, dato che secondo le statistiche si prevede che 16 punti siano sufficienti per qualificarsi.

Con nove punti ancora da prendere, può succedere molto: questa è la classifica della Champions League al 26 novembre, con il numero di punti (e la differenza reti tra parentesi). Ricorda che le squadre tra il 9 e il 24 anni si qualificano per le fasi a eliminazione diretta, ma le squadre dal 25° anno in su vengono eliminate...


  1. Arsenal: 15 punti (13 GD)

  2. PSG: 12 punti (11 GD)

  3. Bayern: 12 punti (9 GD)

  4. Inter Milano: 12 punti (9 GD)

  5. Real Madrid: 12 punti (7 GD)

  6. Borussia Dortmund: 10 punti (6 GD)

  7. Chelsea: 10 punti (6 GD)

  8. Sporting: 10 punti (6 GD)

  9. Manchester City: 10 punti (5 GD)

  10. Atalanta: 10 punti (1 GD)

  11. Newcastle: 9 punti (7 pareggi)

  12. Atlético Madrid: 9 punti (2 pareggi)

  13. Liverpool: 9 punti (2 GD)

  14. Galatasaray: 9 punti (1 GD)

  15. PSV: 8 punti (5 pareggi)

  16. Tottenham: 8 punti (3 pareggi)

  17. Leverkusen: 8 punti (-2 GD)

  18. Barcellona: 7 punti (2 pareggi)

  19. Qarabag FK: 7 punti (-1 GD)

  20. Napoli: 7 punti (-3 GD)

  21. Marsiglia: 6 punti (2 pareggi)

  22. Juventus: 6 punti (0 pareggi)

  23. Monaco: 6 punti (-2 GD)

  24. Pafos: 6 punti (-3 GD)

  25. Union Saint-Gilloise: 6 punti (-7 GD)

  26. Club Brugge: 4 punti (-5 GD)

  27. Athletic Club: 4 punti (-5 GD)

  28. Eintracht Francoforte: 4 punti (-7 GD)

  29. Copenaghen: 4 punti (-7 GD)

  30. Benfica: 3 punti (-4 GD)

  31. Slavia Praha: 3 punti (-6 GD)

  32. Bodo/Glimt: 2 punti (-4 GD)

  33. Olympiacos: 2 punti (-8 GD)

  34. Villarreal: 1 punto (-8 GD)

  35. Kairat: 1 punto (-10 GD)

  36. Ajax: 0 punti (-15 GD)

