Classifica della Conference League prima dell'ultima giornata e le squadre si qualificavano matematicamente per la fase a eliminazione diretta
Otto squadre si sono qualificate per la fase successiva della competizione, tramite ottavi di finale o play-off.
La penultima giornata della UEFA Conference League si è conclusa, con otto squadre confermate qualificate per la fase successiva della competizione. Le prime otto squadre della fase di campionato, quelle con 10-13 punti, sanno con certezza che finiranno tra le prime 24. E Crystal Palace e Fiorentina, considerate favorite, non sono tra queste...
Le squadre della Conference League sono state confermate qualificate per gli ottavi di finale o per i play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Atene, Samsunspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Mainz 05
Squadre della Conference League eliminate: Dynamo Kyiv, Hacken, Legia Varsavia, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien
Ora la corsa sarà per restare tra gli 8 pessi, il che permetterà loro di saltare i play-off a eliminazione diretta e andare direttamente agli ottavi di finale, con anche il vantaggio del campo in casa. Le squadre che concludono tra il 9° e il 24° anno dovranno partecipare a uno spareggio a eliminazione diretta, deciso dopo un pareggio del 16 gennaio, che si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio.
Classifica della Conference League dopo la quinta giornata
- Strasburgo: 13 punti
- Shakhtar Donetsk: 12 punti
- Raków Częstochowa: 11 punti
- AEK Atene: 10 punti
- Samsunspor: 10 punti
- Sparta Praga: 10 punti
- Rayo Vallecano: 10 punti
- Mainz 05: 10 punti
- Crystal Palace: 9 punti
- AEK Larnaca: 9 punti
- Fiorentina: 9 punti
- Celje: 9 punti
- AZ Alkmaar: 9 punti
- Rijeka: 8 punti
- Omonia: 8 punti
- Lausanne-Sport: 8 punti
- Noah: 8 punti
- Jagelonia: 8 punti
- Drita: 8 punti
- Lech Poznań: 7 punti
- Shkëndija: 7 punti
- Sigma Olomouc: 7 punti
- Universitatea Craiov: 7 punti
- Lincoln Red Imps: 7 punti
- KuPS: 6 punti
- Zrinjski Mostar: 6 punti
- Breiðablik: 5 punti
- Dynamo Kyiv: 3 punti
- BK Häcken: 3 punti
- Legia Varsavia: 3 punti
- Slovan Bratislava: 3 punti
- Hamrun Spartans: 3 punti
- Aberdeen: 2 punti
- Shelbourne: 1 punto
- Shamrock Rovers: 1 punto
- Rapid Wien: 0 punti
La UEFA Conference League concluderà la fase di campionato la prossima settimana, giovedì 18 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT. Segui la Conference League quest'anno?