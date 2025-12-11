Gamereactor

Classifica della Conference League prima dell'ultima giornata e le squadre si qualificavano matematicamente per la fase a eliminazione diretta

Otto squadre si sono qualificate per la fase successiva della competizione, tramite ottavi di finale o play-off.

HQ

La penultima giornata della UEFA Conference League si è conclusa, con otto squadre confermate qualificate per la fase successiva della competizione. Le prime otto squadre della fase di campionato, quelle con 10-13 punti, sanno con certezza che finiranno tra le prime 24. E Crystal Palace e Fiorentina, considerate favorite, non sono tra queste...

Le squadre della Conference League sono state confermate qualificate per gli ottavi di finale o per i play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Atene, Samsunspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Mainz 05
Squadre della Conference League eliminate: Dynamo Kyiv, Hacken, Legia Varsavia, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Ora la corsa sarà per restare tra gli 8 pessi, il che permetterà loro di saltare i play-off a eliminazione diretta e andare direttamente agli ottavi di finale, con anche il vantaggio del campo in casa. Le squadre che concludono tra il 9° e il 24° anno dovranno partecipare a uno spareggio a eliminazione diretta, deciso dopo un pareggio del 16 gennaio, che si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio.

Classifica della Conference League dopo la quinta giornata


  1. Strasburgo: 13 punti

  2. Shakhtar Donetsk: 12 punti

  3. Raków Częstochowa: 11 punti

  4. AEK Atene: 10 punti

  5. Samsunspor: 10 punti

  6. Sparta Praga: 10 punti

  7. Rayo Vallecano: 10 punti

  8. Mainz 05: 10 punti

  9. Crystal Palace: 9 punti

  10. AEK Larnaca: 9 punti

  11. Fiorentina: 9 punti

  12. Celje: 9 punti

  13. AZ Alkmaar: 9 punti

  14. Rijeka: 8 punti

  15. Omonia: 8 punti

  16. Lausanne-Sport: 8 punti

  17. Noah: 8 punti

  18. Jagelonia: 8 punti

  19. Drita: 8 punti

  20. Lech Poznań: 7 punti

  21. Shkëndija: 7 punti

  22. Sigma Olomouc: 7 punti

  23. Universitatea Craiov: 7 punti

  24. Lincoln Red Imps: 7 punti

  25. KuPS: 6 punti

  26. Zrinjski Mostar: 6 punti

  27. Breiðablik: 5 punti

  28. Dynamo Kyiv: 3 punti

  29. BK Häcken: 3 punti

  30. Legia Varsavia: 3 punti

  31. Slovan Bratislava: 3 punti

  32. Hamrun Spartans: 3 punti

  33. Aberdeen: 2 punti

  34. Shelbourne: 1 punto

  35. Shamrock Rovers: 1 punto

  36. Rapid Wien: 0 punti

La UEFA Conference League concluderà la fase di campionato la prossima settimana, giovedì 18 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT. Segui la Conference League quest'anno?

