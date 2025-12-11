Classifica della Conference League prima dell'ultima giornata e le squadre si qualificavano matematicamente per la fase a eliminazione diretta

HQ

La penultima giornata della UEFA Conference League si è conclusa, con otto squadre confermate qualificate per la fase successiva della competizione. Le prime otto squadre della fase di campionato, quelle con 10-13 punti, sanno con certezza che finiranno tra le prime 24. E Crystal Palace e Fiorentina, considerate favorite, non sono tra queste...

Le squadre della Conference League sono state confermate qualificate per gli ottavi di finale o per i play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Atene, Samsunspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Mainz 05

Squadre della Conference League eliminate: Dynamo Kyiv, Hacken, Legia Varsavia, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Ora la corsa sarà per restare tra gli 8 pessi, il che permetterà loro di saltare i play-off a eliminazione diretta e andare direttamente agli ottavi di finale, con anche il vantaggio del campo in casa. Le squadre che concludono tra il 9° e il 24° anno dovranno partecipare a uno spareggio a eliminazione diretta, deciso dopo un pareggio del 16 gennaio, che si giocherà tra il 19 e il 26 febbraio.

Classifica della Conference League dopo la quinta giornata



Strasburgo: 13 punti

Shakhtar Donetsk: 12 punti

Raków Częstochowa: 11 punti

AEK Atene: 10 punti

Samsunspor: 10 punti

Sparta Praga: 10 punti

Rayo Vallecano: 10 punti

Mainz 05: 10 punti

Crystal Palace: 9 punti

AEK Larnaca: 9 punti

Fiorentina: 9 punti

Celje: 9 punti

AZ Alkmaar: 9 punti

Rijeka: 8 punti

Omonia: 8 punti

Lausanne-Sport: 8 punti

Noah: 8 punti

Jagelonia: 8 punti

Drita: 8 punti

Lech Poznań: 7 punti

Shkëndija: 7 punti

Sigma Olomouc: 7 punti

Universitatea Craiov: 7 punti

Lincoln Red Imps: 7 punti

KuPS: 6 punti

Zrinjski Mostar: 6 punti

Breiðablik: 5 punti

Dynamo Kyiv: 3 punti

BK Häcken: 3 punti

Legia Varsavia: 3 punti

Slovan Bratislava: 3 punti

Hamrun Spartans: 3 punti

Aberdeen: 2 punti

Shelbourne: 1 punto

Shamrock Rovers: 1 punto

Rapid Wien: 0 punti



La UEFA Conference League concluderà la fase di campionato la prossima settimana, giovedì 18 dicembre, con tutte le partite che inizieranno alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT. Segui la Conference League quest'anno?