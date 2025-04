Classifica della UEFA Women's Nations League dopo la straordinaria vittoria per 7-1 della Spagna

HQ

La UEFA Women's Nations League ha disputato ieri alcune partite di grande successo, chiudendo la seconda parte della fase a gironi: quattro partite sono state giocate, due rimangono nella fase a gironi per le nazioni della A League, tra cui uno straordinario 7-1 tra Spagna e Portogallo che fa riconquistare alle Campionesse del Mondo il primo posto del loro girone dopo essere state terze una settimana fa. con un piccolo aiuto dal Belgio dopo aver sconfitto l'Inghilterra 3-2.

Come abbiamo spiegato in precedenza, questa competizione ha la particolarità che solo le migliori squadre di ciascuno dei quattro gironi della Nations League A si qualificheranno per le semifinali (non ci saranno quarti di finale).

Dopo le partite giocate la scorsa settimana, ecco come appare la classifica della Women's Nations League per la Lega A. Il Gruppo 2 è l'unico in cui è stata quasi confermata una semifinalista, la Francia, ma per il resto c'è ancora molta eccitazione in arrivo per la quinta e la sesta partita della fase a gironi (30 maggio e 3 giugno).

Classifica della Women's Nations League: vittorie (D), pareggi (D), sconfitte (L)

Gruppo A1



Germania - 10 punti (3V, 1N)



Paesi Bassi - 10 punti (3V, 1N)



Austria - 3 punti (1V, 3P)



Scozia - 0 punti (4P)



Gruppo A2



Francia - 12 punti (4V)



Norvegia - 4 punti (1V, 1D, 2P)



Islanda - 3 punti (3D, 1L)



Svizzera - 2 punti (2D, 2P)



Gruppo A3



Spagna - 9 punti (3V, 1P)



Inghilterra - 7 punti (2V, 1N, 1P)



Portogallo - 4 punti (1V, 1N, 2P)



Belgio - 3 punti (1V, 3P)



Gruppo A4



Svezia - 8 punti (2V, 2N)



Italia - 6 punti (2V, 2P)



Danimarca - 6 punti (2V, 2P)



Galles - 2 punti (2N, 2P)