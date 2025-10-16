Classifica della Women's Champions League dopo la 2ª giornata e date delle prossime partite

HQ

Si è concluso il primo terzo della fase di campionato della Women's Champions League, con i primi punti assegnati,

Dopo i risultati di mercoledì, Arsenal, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco aggiungono altri tre punti:



Atlético de Madrid 0 - 1 Manchester United



Benfica 0 - 2 Arsenal



Bayern 2 - 1 Juventus



PSG 1 - 2 Real Madrid



Classifica della Women's Champions League dopo il Round 2



Barcellona: 6 punti

Real Madrid: 6 punti

Wolfsburg: 6 punti

Lione: 6 punti

Manchester United: 6 punti

Chelsea: 4 punti

Oud-Heverlee Leuven: 4 punti

Atlético de Madrid: 3 punti

Arsenal: 3 punti

Juventus: 3 punti

Bayern: 1 punto

Twente: 1 punto

Paris FC: 1 punto

Valerenga: 0 punti

Benfica: 0 punti

PSG: 0 punti

Roma: 0 punti

St Polten: 0 punti



Ricorda che le quattro migliori squadre della classifica si qualificheranno per i quarti di finale (non ci sono ottavi di finale) e le squadre tra i 5 e i 12 anni giocheranno uno spareggio per la fase a eliminazione diretta.

Prossime partite della Women's Champions League

Le prossime giornate saranno a novembre (11-12 e 19-20) e dicembre (9-10 e 17). Gli spareggi della fase a eliminazione diretta si svolgeranno a febbraio e i quarti di finale ad aprile 2026.

La finale della Women's Champions League si svolgerà a Oslo quest'anno, dal 22 al 24 maggio, all'Ullevaal Stadion. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?