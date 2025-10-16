Classifica della Women's Champions League dopo la 2ª giornata e date delle prossime partite
Barcellona, Real Madrid, Wolfsburg, Lione e Manchester United guidano finora la classifica della Champions League.
Si è concluso il primo terzo della fase di campionato della Women's Champions League, con i primi punti assegnati,
Dopo i risultati di mercoledì, Arsenal, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco aggiungono altri tre punti:
- Atlético de Madrid 0 - 1 Manchester United
- Benfica 0 - 2 Arsenal
- Bayern 2 - 1 Juventus
- PSG 1 - 2 Real Madrid
Classifica della Women's Champions League dopo il Round 2
- Barcellona: 6 punti
- Real Madrid: 6 punti
- Wolfsburg: 6 punti
- Lione: 6 punti
- Manchester United: 6 punti
- Chelsea: 4 punti
- Oud-Heverlee Leuven: 4 punti
- Atlético de Madrid: 3 punti
- Arsenal: 3 punti
- Juventus: 3 punti
- Bayern: 1 punto
- Twente: 1 punto
- Paris FC: 1 punto
- Valerenga: 0 punti
- Benfica: 0 punti
- PSG: 0 punti
- Roma: 0 punti
- St Polten: 0 punti
Ricorda che le quattro migliori squadre della classifica si qualificheranno per i quarti di finale (non ci sono ottavi di finale) e le squadre tra i 5 e i 12 anni giocheranno uno spareggio per la fase a eliminazione diretta.
Prossime partite della Women's Champions League
Le prossime giornate saranno a novembre (11-12 e 19-20) e dicembre (9-10 e 17). Gli spareggi della fase a eliminazione diretta si svolgeranno a febbraio e i quarti di finale ad aprile 2026.
La finale della Women's Champions League si svolgerà a Oslo quest'anno, dal 22 al 24 maggio, all'Ullevaal Stadion. Chi pensi vincerà la Women's Champions League quest'anno?