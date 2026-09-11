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Classifica preliminare della UEFA Champions League dopo la prima giornata

19 squadre conquistarono i primi 3 punti della giornata di Champions League, con solo quattro pareggi.

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La UEFA Champions League ha concluso la prima giornata della fase di campionato, e abbiamo già una prima classifica grazie a risultati ingombranti di PSG (6-1), Bayern Monaco (5-0), Barcellona (5-1), Manchester United (4-0) e Como (4-1), che sono saliti direttamente in cima alla classifica grazie alla differenza reti.

19 squadre hanno vinto il primo turno e ci sono stati solo quattro pareggi, quindi così si presenta la classifica della Champions League 2026/27 dopo la Prima Giornata. È anche così che rimarrà per un intero mese, perché una lunga pausa internazionale è prevista tra il 21 settembre e il 6 ottobre, e la seconda giornata si terrà dal 13 al 14 ottobre.

Classifica UEFA Champions League 2026/27

Classifica della Champions League dopo una partita con punti (gol a favore/subiti):


  1. PSG: 3 (6/1)

  2. Bayern: 3 (5/0)

  3. Barcellona: 3 (5/1)

  4. Man Utd: 3 (4/0)

  5. Como: 3 (4/1)

  6. SCP: 3 (3/1)

  7. VfB Stoccarda: 3 (3/1)

  8. Man City: 3 (2/0)

  9. Aston Villa: 3 (3/2)

  10. Betis: 3 (3/2)

  11. Obiettivo: 3 (3/2)

  12. Dortmund: 3 (3/2)

  13. Liverpool: 3 (2/1)

  14. Real Madrid: 3 (2/1)

  15. Arsenal: 3 (1/0)

  16. Punteggio di punteggio: 3 (1/0)

  17. Shakhtar Donetsk: 1 (1/1)

  18. Roma: 1 (1/1)

  19. Fenerbahçe: 1 (1/1)

  20. PSV: 1 (1/1)

  21. Villarreal: 0 (2/3)

  22. Club Brugge: 0 (2/3)

  23. LOSC: 0 (2/3)

  24. Slavia Praha: 0 (2/3)

  25. Inter: 0 (2/3)

  26. Atlético Madrid: 0 (2/3)

  27. Napoli: 0 (1/2)

  28. LASK: 0 (1/2)

  29. Viking: 0 (3/5)

  30. Galatasaray: 0 (3/5)

  31. Porto: 0 (2/4)

  32. RB Lipsia: 0 (1/4)

  33. Feyenoord: 0 (1/5)

  34. Sabah: 0 (0/4)

  35. Slovan Bratislava: 0 (1/6)

  36. Bodø/Glimt: 0 (0/5)

Partite di Champions League nell'ottobre 2026

Come abbiamo detto, c'è una pausa internazionale più lunga del solito tra il 21 settembre e il 6 ottobre, quindi la competizione non tornerà fino al prossimo mese, con due giornate consecutive giocate. Queste sono le prossime partite di Champions League il prossimo mese.

Martedì 13 ottobre 2026


  • Obiettivo vs Sports CP: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Arsenal vs Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Atlético de Madrid vs Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter vs Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Galatasaray vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Lipsia vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Viking vs Bayern Monaco: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Villarreal vs Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST

Mercoledì 14 ottobre 2026


  • Feyenoord vs Como: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • LASK vs Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma vs Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Aston Villa vs Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Shakhtar Donetsk vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City vs Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis vs Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Slovan Bratislava vs Stoccarda: 21:00 CEST, 20:00 BST

Martedì 20 ottobre 2026


  • Fenerbahçe vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah vs Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Porto vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Liverpool vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Paris Saint-Germain vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Napoli vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Stoccarda vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

Mercoledì 21 ottobre 2026


  • Como vs Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Lille vs Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Aston Villa vs Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Club Brugge vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bayern Monaco vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Madrid vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis vs Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Sporting CP vs LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST

Classifica preliminare della UEFA Champions League dopo la prima giornata
D. Ribeiro / Shutterstock

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