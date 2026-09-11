Classifica preliminare della UEFA Champions League dopo la prima giornata
19 squadre conquistarono i primi 3 punti della giornata di Champions League, con solo quattro pareggi.
La UEFA Champions League ha concluso la prima giornata della fase di campionato, e abbiamo già una prima classifica grazie a risultati ingombranti di PSG (6-1), Bayern Monaco (5-0), Barcellona (5-1), Manchester United (4-0) e Como (4-1), che sono saliti direttamente in cima alla classifica grazie alla differenza reti.
19 squadre hanno vinto il primo turno e ci sono stati solo quattro pareggi, quindi così si presenta la classifica della Champions League 2026/27 dopo la Prima Giornata. È anche così che rimarrà per un intero mese, perché una lunga pausa internazionale è prevista tra il 21 settembre e il 6 ottobre, e la seconda giornata si terrà dal 13 al 14 ottobre.
Classifica UEFA Champions League 2026/27
Classifica della Champions League dopo una partita con punti (gol a favore/subiti):
- PSG: 3 (6/1)
- Bayern: 3 (5/0)
- Barcellona: 3 (5/1)
- Man Utd: 3 (4/0)
- Como: 3 (4/1)
- SCP: 3 (3/1)
- VfB Stoccarda: 3 (3/1)
- Man City: 3 (2/0)
- Aston Villa: 3 (3/2)
- Betis: 3 (3/2)
- Obiettivo: 3 (3/2)
- Dortmund: 3 (3/2)
- Liverpool: 3 (2/1)
- Real Madrid: 3 (2/1)
- Arsenal: 3 (1/0)
- Punteggio di punteggio: 3 (1/0)
- Shakhtar Donetsk: 1 (1/1)
- Roma: 1 (1/1)
- Fenerbahçe: 1 (1/1)
- PSV: 1 (1/1)
- Villarreal: 0 (2/3)
- Club Brugge: 0 (2/3)
- LOSC: 0 (2/3)
- Slavia Praha: 0 (2/3)
- Inter: 0 (2/3)
- Atlético Madrid: 0 (2/3)
- Napoli: 0 (1/2)
- LASK: 0 (1/2)
- Viking: 0 (3/5)
- Galatasaray: 0 (3/5)
- Porto: 0 (2/4)
- RB Lipsia: 0 (1/4)
- Feyenoord: 0 (1/5)
- Sabah: 0 (0/4)
- Slovan Bratislava: 0 (1/6)
- Bodø/Glimt: 0 (0/5)
Partite di Champions League nell'ottobre 2026
Come abbiamo detto, c'è una pausa internazionale più lunga del solito tra il 21 settembre e il 6 ottobre, quindi la competizione non tornerà fino al prossimo mese, con due giornate consecutive giocate. Queste sono le prossime partite di Champions League il prossimo mese.
Martedì 13 ottobre 2026
- Obiettivo vs Sports CP: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Arsenal vs Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético de Madrid vs Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Galatasaray vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lipsia vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Viking vs Bayern Monaco: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Villarreal vs Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 14 ottobre 2026
- Feyenoord vs Como: 18:45 CEST, 17:45 BST
- LASK vs Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Aston Villa vs Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Shakhtar Donetsk vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slovan Bratislava vs Stoccarda: 21:00 CEST, 20:00 BST
Martedì 20 ottobre 2026
- Fenerbahçe vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Liverpool vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stoccarda vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 21 ottobre 2026
- Como vs Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Lille vs Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Aston Villa vs Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Club Brugge vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern Monaco vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP vs LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST