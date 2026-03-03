Claude di Anthropic si classifica in cima alle classifiche delle app dopo la lista nera del Pentagono

HQ

Il chatbot AI Claude è salito in cima alle classifiche degli app store negli Stati Uniti dopo essere stato inserito nella lista nera dal Pentagono. Sviluppato da Anthropic, Claude è salito al numero uno tra le app gratuite per iPhone negli Stati Uniti, superando ChatGPT, dopo che il Dipartimento della Difesa ha deciso di tagliare i legami con l'azienda.

Per chi non lo conoscesse, l'aumento è seguito a uno scontro pubblico tra Anthropic e l'amministrazione Trump. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito l'azienda un "rischio nella catena di approvvigionamento" dopo che il CEO Dario Amodei si è rifiutato di allentare le restrizioni sull'uso della sua IA per la sorveglianza di massa o per armi completamente autonome. Il presidente Donald Trump ha criticato l'azienda sui social media e il Pentagono ha invece raggiunto un accordo con OpenAI per fornire strumenti di IA per reti militari classificate.

Nonostante (o forse proprio a causa di) la disputa, Anthropic ha riportato una crescita record (tramite Sensor Tower e Downdetector). L'azienda ha dichiarato che le iscrizioni giornaliere hanno raggiunto massimi storici la scorsa settimana, anche se l'aumento ha causato brevemente interruzioni del servizio in un contesto di quella che ha definito una "domanda senza precedenti." Gli analisti sottolineano che l'episodio ha trasformato una battaglia politica sull'etica dell'IA in una spinta commerciale, con utenti che si sono riversati su Claude mentre il dibattito si intensifica su come l'intelligenza artificiale debba essere impiegata nella sicurezza nazionale...