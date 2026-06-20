Claude Guillemot, Vicepresidente Esecutivo delle Operazioni di Ubisoft, muore in un incidente aereo

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Triste notizia per l'industria dei videogiochi, e in particolare per Ubisoft e la famiglia Guillemott. Claude Guillemot, uno dei cinque fratelli che fondarono Ubisoft nel 1986, è morto all'età di 69 anni dopo che l'aereo leggero da addestramento che pilotava si è schiantato, secondo France 3. Il Cessna 421, un aereo bimotore a elica di sua proprietà, su cui viaggiava con un istruttore di volo la cui identità non è stata resa nota, si è schiantato nel pomeriggio di venerdì 19 giugno vicino all'aeroporto di La Baule, nella regione del Pays de la Loire in Francia.

Claude Guillemot fu una figura chiave nell'ascesa di Ubisoft, portando l'azienda da un piccolo negozio aperto nel 1984 alla fondazione nel 1986 di una società che, attraverso una crescita graduale negli anni '90 e 2000, si affermò come una delle più grandi aziende di videogiochi al mondo, con studi distribuiti in tutto il mondo e un portafoglio di proprietà intellettuali che includeva Assassin's Creed, Prince of Persia, Rabbids, Rayman, Just Dance e Rainbow Six.

Fino a ieri, Guillemot ha continuato a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo delle operazioni di Ubisoft, nonché CEO di Trustmaster e Hercules, le due aziende specializzate nella vendita di periferiche per PC.

Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile.