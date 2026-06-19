Clavicular sta organizzando una masterclass di looksmaxing 'rivelatore tutto' in presenza a Miami

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L'influencer Clavicular ha annunciato che già dalla prossima settimana terrà una " Masterclass Looksmaxing" 'rivelatrice totale' a Miami. L'evento vedrà la personalità di internet piuttosto famosa presentare e condividere ufficialmente le sue strategie segrete per il looksmaxing con chi si procura un biglietto.

L'evento completo offrirà numerose opportunità, tra cui non ultimo le "dimostrazioni dal vivo" delle strategie di Clavicular, ma anche sessioni con ospiti con relatori in cui verranno svelati "veri segreti su looksmaxing, business, vita, salute e altro ancora ". Ci saranno domande e risposte, un formato di festa aperta con musica, catering e stand degli sponsor, e forse cosa più importante, ci saranno persino le "Mog Battles" dove "Clav ti aiuterà personalmente a migliorare il tuo aspetto essendo brutalmente onesto su ciò che devi migliorare, in tempo reale con gli altri partecipanti."

E come si entra in questo evento imperdibile, vi chiederete? Avrà una presenza virtuale dove i fan potranno partecipare e guardare una diretta streaming dello spettacolo per 97$, mentre i biglietti in presenza saranno venduti a $297. C'è anche un' "Esperienza VIP" per pochi eletti, dove questi partecipanti avranno una sessione personale con Clavicular senza distrazioni online o spettatori, tutto su uno yacht privato. Il prezzo effettivo di questa sessione non è menzionato, ma saranno disponibili solo 10 posti.

E se eri ancora interessato, l'evento si terrà il 28 giugno. Allora, parteciperai e imparerai a diventare "inignorabile sui social media"?