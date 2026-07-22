Clayface Faccia che si scioglie mostrata in nuove immagini
Preparati a un tipo di film DC molto diverso, con tanto body horror invece di intrattenimento da supereroi un po' camp.
Dopo Supergirl, la serie TV Lanterns è la prossima nel DCU, con la prima uscita il 16 agosto. E dopo di ciò, non passerà molto tempo al prossimo progetto: il film horror Clayface . Qui incontreremo una nuova versione del supercriminale in una storia scritta dallo specialista horror Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).
Sappiamo già che la storia segue l'attore Matt Hagen, il cui volto viene sfigurato dai gangster. Spinto dalla vanità e dalla sua carriera, si sottopone a un trattamento sperimentale – ma, ovviamente, le cose non vanno come previsto.
Clayface debutta il 23 ottobre, e ora sono state rilasciate diverse nuove immagini tramite EW, incluse immagini del volto apparentemente sciolto di Hagen. Dai un'occhiata a loro nel post Instagram qui sotto.