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Clayface

Clayface sembra essere il film DC più cruento di sempre, a giudicare dal primo trailer

Anche il primo poster del film è stato svelato, e rende chiaro che non sarà il classico film di supereroi...

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Nell'ultima settimana c'è stato molto clamore che suggerisce che il prossimo film horror di Mike Flanagan Clayface sarà piuttosto raccapricciante. È stato descritto come un film body horror in cui l'attore Matt Hagen (interpretato da Tom Rhys Harries) è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico sperimentale dopo un attacco che lo ha sfigurato.

Tuttavia, come previsto, questo porta a effetti collaterali piuttosto brutti, e si trasforma lentamente nel tragico supercriminale noto come Clayface. Mercoledì, il responsabile cinematografico della DC, James Gunn, ha condiviso il primo poster del film, che appare assolutamente terrificante, e poche ore dopo è stato rilasciato anche un primo teaser trailer.

Anche se è solo un teaser trailer, non c'è dubbio che sarà un film di supereroi come nessun altro. Dai un'occhiata al poster e al trailer qui sotto, e capirai cosa intendiamo.

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Guarda le prime foto da Clayface

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NEWS. Scritto da Jonas Mäki

Le riprese sono iniziate molto di recente e grazie a questo, ora abbiamo il nostro primo assaggio di Tom Rhys Harries come personaggio principale.



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