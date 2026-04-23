Clayface sembra essere il film DC più cruento di sempre, a giudicare dal primo trailer

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Nell'ultima settimana c'è stato molto clamore che suggerisce che il prossimo film horror di Mike Flanagan Clayface sarà piuttosto raccapricciante. È stato descritto come un film body horror in cui l'attore Matt Hagen (interpretato da Tom Rhys Harries) è costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico sperimentale dopo un attacco che lo ha sfigurato.

Tuttavia, come previsto, questo porta a effetti collaterali piuttosto brutti, e si trasforma lentamente nel tragico supercriminale noto come Clayface. Mercoledì, il responsabile cinematografico della DC, James Gunn, ha condiviso il primo poster del film, che appare assolutamente terrificante, e poche ore dopo è stato rilasciato anche un primo teaser trailer.

Anche se è solo un teaser trailer, non c'è dubbio che sarà un film di supereroi come nessun altro. Dai un'occhiata al poster e al trailer qui sotto, e capirai cosa intendiamo.