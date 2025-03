Anche se non sono un grande fan di Casino Royale, ovviamente non è una sorpresa vedere quanto in basso nella classifica sia caduto Martin Campbell. Una volta l'acclamato e amato grande regista dietro Golden Eye, tra gli altri, che ora sta sfornando bagatelle direct-to-streaming come Dirty Angels, Memory e Cleaner.

In questo thriller d'azione flaccido, stupido e letargico contenente lo 0% di originalità, una emo Daisy Ridley interpreta un ex soldato irascibile che ha accettato un lavoro come pulitore di finestre per una grande azienda energetica. Sta andando in giro con le corde all'esterno di un grattacielo nel centro di Londra che strofina le finestre panoramiche quando Clive Owen decide di impersonare Hans Gruber e prende in ostaggio un intero piano per esporre il "ventre sporco" del gigante dell'energia. L'abbiamo già visto tutti, non ultimo in Die Hard e in tutte le centinaia di copie di quel classico che sono state sfornate nel corso degli anni.

Fin dalla prima scena, Cleaner dà una sensazione di "brutto show televisivo" poiché tutto, dalla fotografia ai costumi, alla scenografia e alla recitazione, sembra così B-ish. Daisy è, come al solito, irrimediabilmente unilaterale e la maggior parte di ciò che fa consiste nell'alzare le sopracciglia e nell'esporre tutti i denti della bocca. Tutto allo stesso tempo. Come nei suoi sforzi di Star Wars, qui non ci sono sfumature e una palpabile mancanza di presenza che la rende una scelta molto sfortunata come protagonista. Owen non è molto meglio nei panni del cattivo e terrorista "Dio sorridente". Sta passando attraverso i movimenti, dando l'impressione di essere stanco e privo di ispirazione e, ad essere onesti, non credo che nessuno di noi possa biasimarlo. Non con questo copione.

