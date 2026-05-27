Clienti della spesa sorpresi da rane vive in sacchetto di lattuga

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Un sacchetto di insalata ha fatto notizia in Australia dopo che amici che l'hanno comprata in un supermercato locale hanno trovato una rana viva tra le foglie verdi. L'incidente avvenne nella parte occidentale del paese, e gli amici lo accolsero sorprendentemente con calma. Hanno persino chiamato la piccola rana "Greg" prima di lasciarla infine andare in uno stagno vicino a casa loro.

L'insalata sarebbe stata acquistata dal Woolworths Group, e l'azienda ha dichiarato di prendere l'incidente estremamente seriamente e ha avviato un'indagine interna in collaborazione con i suoi fornitori per arrivare a fondo della questione.

In una dichiarazione ai media locali, gli amici che hanno fatto la scoperta hanno dichiarato:

"Ovviamente c'è una piccola rana nascosta e, sì, ci siamo tutti fatti una risata,"

Woolworths lo ha descritto come un episodio isolato e ha fatto notare con attenzione che i loro produttori devono sottoporsi a molteplici controlli di qualità prima che i prodotti arrivino sugli scaffali dei negozi.