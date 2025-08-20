Cliff Bleszinski è orgoglioso dell'espansione di Gears of War per i nuovi giocatori su PlayStation

HQ

Il produttore e mente creativa dietro Gears of War, Cliff Bleszinski, è stato da solo da Gears of War 3, lasciando lo studio che aveva chiamato "casa" per decenni poco prima dell'uscita di Fortnite. Ora, dopo anni di legame con Xbox, il franchise eternamente esclusivo sta per debuttare su PlayStation con l'imminente remake Gears of War: Reloaded. Parlando con Eurogamer, Bleszinski ha riflettuto sul debutto della serie su PlayStation e sui suoi sentimenti al riguardo:

Cliffy B su Reloaded per PS5:

"Non mi sembra strano. Sono entusiasta che più persone potranno sperimentare una parte importante della mia eredità su cui ho lavorato così duramente".

Gears of War: Reloaded verrà lanciato il 26 agosto e la nostra recensione è già in lavorazione.

Fonte