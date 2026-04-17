Cliff Bleszinski: "Le possibilità di momenti cinematografici sono enormi per Gears of War: E-Day "

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È passato molto tempo dall'ultima volta che Cliff Bleszinski ha avuto a che fare con la serie Gears of War dopo aver creato i primi tre capitoli, ma rimane popolare nella comunità – il che forse non sorprende, considerando che è, dopotutto, il creatore della serie e qualcuno che non ha mai avuto paura di esprimere ciò che pensava.

E ora ha parlato di nuovo, questa volta di Gears of War: E-Day. In un'intervista con The Expansion Pass, condivide le sue impressioni su questo prequel, che si svolge prima dei suoi giochi e presenta versioni più giovani dei personaggi che ha creato, ma Bleszinski è molto positivo

"Penso che stiano facendo tutto il viaggio per dare alla gente ciò che vogliono. Sai, abbiamo parlato molto dell'E-Day. Ne sono state scritte storie, ma vivere quell'esperienza... Penso che le possibilità di momenti cinematografici siano enormi con quello che stanno facendo.

"Mi sono venuta la pelle d'oca quando ho visto Marcus cadere in quella mano, cadere, finire per essere Dom, e tutti quei commenti... La gente online lo adorava, perché aveva la bromance da gioco definitiva. Per tornare a quello, invece di mettere solo Zombie Dom come opzione multiplayer. Dai, amico."

Crede che questo porterà a un gioco migliore e più vivace, e coglie l'occasione per criticare i nemici, in particolare in Gears of War 4:

"Penso che stiano davvero andando sulla nave. Non combatterai contro quei robot stupidi o contro il pazzo Lamant, renderai solo di nuovo spaventoso il Locust. Vedere Marcus lottare con un solo Locust in quel trailer, secondo me, è stato geniale. E che mostrava la disperazione della vita su Sera - lo striscione di bentornato a casa sul muro che mostrava, 'ehi, congratulazioni, le Guerre del Pendolo sono finite.' Ma psichiatria, ora hai una minaccia più grande e spaventosa da affrontare. Questo è ciò che succede quando gli umani combattono troppo: una terza parte entra e combina tutto."

Quindi sembra che sappiamo cosa farà Cliffy B quando il gioco sarà finalmente rilasciato, ma lui dice di non aver ancora deciso in anticipo cosa pensa, e se non sarà all'altezza, dirà la sua opinione:

"Ho grandi speranze e non vedo l'ora di vedere cosa faranno. Se mi piace, sarò onesto a riguardo. E se non mi piace, non ho nulla da perdere, ad essere onesto."

Il 7 giugno, Microsoft ospiterà il suo annuale Xbox Games Showcase, seguito da uno streaming dedicato per Gears of War: E-Day. Il gioco è previsto per l'uscita più avanti quest'anno, anche se non sappiamo esattamente quando, e non è ancora stato annunciato per PlayStation 5. Speriamo di imparare di più su tutto questo in meno di due mesi.