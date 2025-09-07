Cliffhanger 3 confermato prima ancora che il sequel venga presentato in anteprima

Cliffhanger di Renny Harlin è senza dubbio uno dei thriller d'azione più memorabili di Stallone, uno spettacolo vertiginoso che ha fatto sudare il pubblico mentre penzolava dalle cime innevate. Un enorme successo all'epoca, ha incassato 250 milioni di dollari in tutto il mondo e ora si trova spalla a spalla con Speed e The Rock come uno dei migliori classici d'azione degli anni '90.

Ma come ormai tutti sappiamo, Hollywood ama ripescare vecchi franchise e dare loro un tocco moderno. Il fatto che un secondo film sia in arrivo è noto da un po'. Eppure, secondo Deadline, non si tratta di un solo sequel in fase di sviluppo, ma di due, sì, prima ancora che il secondo film sia stato presentato in anteprima, secondo quanto riferito, un Cliffhanger 3 è già in movimento.

Il secondo film, descritto come una sorta di soft reboot, è diretto da Jaume Collet-Serra, lo stesso uomo che ci ha portato Black Adam (evviva?). Il film è interpretato da Pierce Brosnan e Lily James e dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno.

Per quanto riguarda il terzo film, i dettagli sono scarsi. Non sono stati confermati attori o registi, e l'unica vera certezza è che Stallone non sarà coinvolto né nel secondo né nel terzo capitolo. Resta da vedere se si rivelerà un'ascesa rocambolesca o una caduta disastrosa.