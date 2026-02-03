Clinton testimonierà nell'indagine sulla Camera Epstein, evitando il voto per oltraggio

HQ

Bill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare in un'indagine della Camera sul defunto reato sessuale Jeffrey Epstein, ritirandosi da uno scontro che è stato vicino a scatenare il disprezzo dei voti del Congresso contro di loro. La decisione è stata confermata lunedì, pochi giorni prima che la camera guidata dai repubblicani dovesse agire sulle possibili sanzioni.

La decisione segue uno stallo teso con James Comer, presidente della commissione di vigilanza della Camera, che ha insistito che entrambi i Clinton rispettassero pienamente le citazioni del Congresso e si presentassero per deposizioni giurate. Un portavoce dei Clinton ha dichiarato che avevano negoziato in buona fede ed erano pronti a testimoniare sotto giuramento, accusando Comer di politicizzare il processo.

Bill e Hillary Clinton // Shutterstock

Per mesi, l'ex presidente e l'ex segretario di Stato si erano rifiutati di comparire, sostenendo che le citazioni erano legalmente invalide e pensate per mettere in imbarazzo gli avversari politici nell'ambito di una campagna più ampia incoraggiata da Donald Trump. Il comitato di supervisione ha risposto avanzando accuse di oltraggio al crimine, una misura che avrebbe potuto portare a multe o addirittura al carcere se fossero state ottenute condanne.

L'indagine ha guadagnato nuovo slancio con la pubblicazione di milioni di fascicoli del Dipartimento di Giustizia relativi a Epstein, riaccendendo l'attenzione sui suoi legami con figure influenti. Sebbene Bill Clinton abbia riconosciuto un passato rapporto sociale con Epstein e neghi qualsiasi illecito, il caso è diventato un punto di tensione nella politica statunitense...