Clive Barker's Hellraiser: Revival presenta un trailer di gameplay raccapricciante e sanguinoso

HQ

Durante il nostro periodo al Gamescom in estate, abbiamo avuto l'opportunità di assaggiare un primo assaggio di Clive Barker's Hellraiser: Revival, un evento cruento e sanguinoso che non si è mai trattenuto nel rappresentare sangue e violenza. È degno del marchio e del tema, dato che Hellraiser è un franchise horror notoriamente grafico, e questo si riflette molto anche nel videogioco.

A tal fine, è stato condiviso un nuovo trailer di gameplay che offre uno sguardo sul viaggio attraverso l'Inferno che il giocatore dovrà completare durante questo gioco. Nel corso di quell'esperienza, dovrai affrontare nemici brutali e spregevoli, evitare trappole e pericoli mortali, e comunque incontrare una ricchezza di personaggi masochisti che abbracciano e prosperano nel dolore.

Per quanto riguarda la sinossi ufficiale del gioco, viene spiegata così: "Gioca la storia di Aidan, che deve usare il potere di una misteriosa scatola puzzle - la Configurazione Genesi - per aiutare la sua ragazza Sunny a fuggire dall'inferno ultraterreno del Labirinto."

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per un altro assaggio di questo gioco horror, che farà la sua piena uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel corso del 2026.