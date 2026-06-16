Clive Barker's Hellraiser: Revival sarà lanciato a ottobre

HQ

Ci sono alcuni grandi giochi horror che arriveranno più avanti quest'anno, tra cui Halloween: The Game e Silent Hill: Townfall. Anche se questa stagione inquietante non sarà definita dai suoi progetti horror, dato che ci sono semplicemente così tanti giochi in uscita tra fine agosto e novembre, ora abbiamo un altro titolo horror in arrivo entro questo periodo.

Saber Interactive e lo sviluppatore Boss Team Games hanno annunciato che Clive Barker's Hellraiser: Revival arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già dall'8 ottobre.

Per segnare questa notizia, è stato anche confermato che il gioco debutterà con due edizioni. Ci sarà una Standard Edition regolare che include il gioco base a $39.99 e anche una Deluxe Edition che includerà contenuti aggiuntivi da "rivelare più vicino al lancio" a $49.99.

Quello che sappiamo è che ci sarà anche un bonus di preordine per il gioco che premierà i giocatori sia con la skin Martire per la Sawblade sia con la skin Labyrinth per la pistola.

Tenendo tutto questo a mente, puoi vedere il trailer con la data di uscita di Clive Barker's Hellraiser: Revival qui sotto.