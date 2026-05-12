Clockfall Anteprima: Il tempo non è dalla tua parte in questo dungeon-crawler roguelite

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Da quando Hades è debuttato diversi anni fa, abbiamo visto la categoria roguelike d'azione e esplorazione dei dungeon boomer e portare a diverse alternative straordinarie. Sebbene ognuno di questi giochi sia divertente a modo suo, a parte la struttura di gioco di base, tendono a giocare con un'altra idea chiave: il tempo. Poiché l'idea è 'vivere, morire, ripetere', come ha detto così eloquentemente Edge of Tomorrow, questi giochi sono spesso ancorati a una storia in cui il protagonista è intrappolato in una sorta di loop temporale o utilizza flussi temporali non lineari a proprio vantaggio. L'abbiamo visto di recente di nuovo con Il Principe Ribelle di Persia e persino il sequel di Ade gioca col tempo, anche se in modo leggermente diverso...

La gente di Rever Games vuole conquistare la loro fetta di torta consegnando presto Clockfall. Si tratta di un roguelite d'azione che esplora dungeon, dove l'obiettivo è partire per una missione in cui sei letteralmente contro il tempo e ti viene data una frazione del tempo per accumulare potere e potenziamenti prima di essere catapultato in un 'boss'. Se fallisci, e alla fine lo farai di proposito, verrai rimandato nell'area hub per iniziare una nuova run da zero, anche se con qualche piccolo miglioramento da sfruttare al meglio.

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Clockfall non cerca di riscrivere la formula che tanti fan hanno imparato ad adorare di questo tipo di giochi, ma ha una miriade di idee interessanti che non si trovano altrove. Per prima cosa, il meccanismo temporale mette sotto pressione il giocatore che altrimenti non esiste altrove, poiché è probabile che non 'muori' durante una partita nei rispettivi dungeon, ma che esaurirai il tempo disponibile per esplorare il dominio più ampio. In sostanza, un orologio potente ti assegna una frazione di tempo per esplorare e diventare più forte, tutto questo prima di dover difendere il tuo villaggio natale il più a lungo possibile nell'evento 'boss' menzionato. È un compito sisifico, uno che ci si aspetta attivamente di perdere, vedendo infine il tuo villaggio riduto in cenere ancora una volta nonostante lo proteggi per qualche secondo in più dopo ogni singola corsa. È una scelta di design piuttosto interessante perché c'è una ripetizione evidente, ma si possono anche vedere miglioramenti fisici riguardo a quanto tempo ancora puoi ostacolare il destino ogni volta.

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Mentre difendi il tuo villaggio per un periodo prolungato, accumuli Anomalie del Tempo, che sono essenzialmente risorse permanenti che puoi spendere nel villaggio hub oltre la portata del destino, e questo potrebbe significare l'acquisizione di nuove armi o incantesimi da usare in battaglia, migliorando i tuoi attributi principali in modo che il danno base o la salute siano più alti, o addirittura aggiungere un minuto al cronometro per ogni punto. È con questo in mente che inizi a vedere il ciclo prendere forma: mentre inizi, esplora, raccogli oggetti, finisci il tempo, difendi la tua base, perdi, spendi le tue risorse e poi ricominci il ciclo da capo con un minuto in più da giocare. Questo dovrebbe significare che puoi viaggiare più lontano e scoprire tutti i 'segreti' di ogni luogo, incluso trovare parti chiave dell'orologio al centro del tuo villaggio, che una volta riparato potrebbe permetterti di sovvertire completamente il destino.

Ma Rever Games aggiunge anche qualche ulteriore creatività per definire come si gioca Clockfall. Un elemento chiave è che le porte che collegano ogni dungeon di una run si aprono solo a un costo - questo è il tempo. L'inizio del dungeon potrebbe ridurre il tuo timer totale di cinque secondi, mentre le porte successive potrebbero consumare 40 o più secondi, il che significa che non puoi progredire senza abbastanza tempo in banca e potresti rapidamente esaurire le energie se non hai esplorato velocemente. Potresti pensare che il trucco sia sfrecciare tra le stanze, muovendoti porta a porta a un ritmo frenetico, ma devi anche raccogliere oro dai nemici sconfitti da spendere per cariche vitali per difendere la tua base, il tutto mentre trovi e apre forzieri per trovare potenziamenti temporanei agli attributi, trovare strumenti per aiutare nella protezione del villaggio (come una balista automatica). e pregare ai santuari per potenziamenti versatili. Ci sono moltissime cose da considerare e devi essere deciso e intelligente nel modo in cui affronti i tuoi compiti se hai intenzione di fare progressi complessivi significativi.

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La versione demo che ho avuto modo di provare prevedeva solo un bioma, ma ce ne sono diversi e Rever Games promette decine e decine di stanze totali da esplorare anche nei biomi centrali. In sostanza, ci sono molti segreti da scoprire e opportunità da sfruttare, il tutto mentre si completano i compiti principali di trovare i pezzi dell'orologio e salvare il proprio villaggio da un destino macabro. Questa filosofia di design di base sembra funzionare piuttosto bene e rappresenta una solida base su cui costruire, con un gameplay compatto e appagante che rafforza il decisivo formato di dungeon crawling. Certo, è presto e un po' grezzo in alcuni punti, ma le ossa sono solide e l'idea è abbastanza divertente da giustificare l'entusiasmo per ciò che Rever sta cucinando Clockfall.

Quindi rimarrò ottimista ed entusiasta per ciò che mi aspetta. Ancora una volta, questa non è una versione completamente rinnovata della formula roguelike del dungeon-exploring, è solo una versione unica del sistema collaudato che molti adorano. Funziona fondamentalmente, è abbastanza fluido e vivace da tenerti coinvolto, e ha un ciclo in cui ricompense e miglioramenti vengono offerti a un buon ritmo. È, semplicemente, un gioco divertente.