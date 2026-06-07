Clockwork Revolution uscirà nel 2027 ed è esclusivo per Xbox

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Microsoft si sta attualmente concentrando su due grandi titoli esclusivi per console, il primo è Gears of War: E-Day e il secondo Clockwork Revolution. Questo action-RPG ispirato allo steampunk è stato presentato in un nuovo trailer ed è previsto che sia rilasciato nel 2027.

È in fase di sviluppo da inXile, che descrive il gioco come: "... il nostro action RPG in prima persona che sfoglia il tempo ambientato nella città steampunk di Avalon, con un cast di personaggi indimenticabili e un mondo che reagisce profondamente a ogni tua scelta. Stiamo lavorando sodo al gioco e non vediamo l'ora che tu ci giochi l'anno prossimo."

Assumiamo il ruolo di un personaggio chiamato Morgan Vanette e saremo in grado di manipolare il tempo usando un oggetto chiamato il Cronometro. Le scelte che facciamo nel gioco influenzano anche i personaggi intorno a noi e Morgan.

Il gioco sarà inoltre rilasciato il primo giorno su Game Pass. Per chi vuole approfondire i dettagli del gioco, c'è altro da leggere qui su Xbox Wire.