Cloud Imperium confronta Squadron 42 con Grand Theft Auto VI

HQ

Cloud Imperium Games continua a lavorare su Star Citizen e l'avventura per giocatore singolo Squadron 42. La campagna di crowdfunding ha battuto tutti i record e si discute molto sul fatto che sia sulla buona strada per diventare il gioco più impressionante della storia o solo una sofisticata truffa.

Ora, il suo direttore Chris Roberts ha commentato Squadron 42 sul quotidiano canadese La Presse, mostrando quanto creda fortemente nel suo titolo, che paragona direttamente al lancio di Grand Theft Auto VI (tradotto da Bing):

"Speriamo che sia un evento quasi altrettanto grande. Oltre a GTA 6, è probabilmente il gioco AAA con il budget più alto".

Squadron 42 dovrebbe essere rilasciato nel 2026, lo stesso anno in cui verrà lanciato Grand Theft Auto VI. Resta da vedere come andrà a finire questo incontro.