Cloud9 e GAM Esports diventano le prime due squadre ad essere eliminate dall'evento della Coppa del Mondo di Esports League of Legends '

Ieri si è svolto il primo turno di azione per l'evento Esports World Cup League of Legends, poiché la fase a gironi è iniziata e ha visto la maggior parte delle partite. In effetti, in totale sono state giocate sei partite, e quelle sei partite sono state sufficienti per vedere due organizzazioni avanzare al tabellone a eliminazione diretta, due essere eliminate e mandate a casa, e quattro rimanere nel limbo e lottare per gli ultimi due posti a eliminazione diretta.

Le squadre qualificate sono G2 Esports e Hanwha Life Esports, entrambe imbattute finora. Le squadre eliminate sono Cloud9 e GAM Esports, ognuna delle quali ha perso entrambe le partite giocate ieri. Le restanti quattro squadre sono FlyQuest e Furia (che si affronteranno per un posto a eliminazione diretta) e CTBC Flying Oyster e Movistar KOI (che lotteranno anche per un posto a eliminazione diretta).

Con questo in mente, ora sappiamo come è organizzato il tabellone a eliminazione diretta. Vedi qui sotto:



Gen.G Esports contro il vincitore di FlyQuest/Furia



Bilibili Gaming contro G2 Esports



La leggenda di chiunque contro Hanwha Life Esports



T1 contro il vincitore di Movistar KOI/CTBC Flying Oyster



Le ultime partite del girone e i primi due quarti di finale si giocheranno tutti oggi, con gli ultimi due quarti di finale promessi per domani.