Cloud9 New York promuove l'assistente allenatore a capo allenatore

Alla fine della stagione 2025 Call of Duty League, Cloud9 ha sostanzialmente ripulito casa con la sua franchigia di New York, poiché la squadra ha abbandonato i suoi vari giocatori e scaricato anche la maggior parte del suo staff. Uno dei pochi a rimanere è stato l'assistente allenatore Arian "Arian" Chitsaz, e la ragione di ciò sembra essere che la squadra aveva grandi ambizioni per il suo futuro.

Ora è stato rivelato che Arian è stato promosso dal ruolo di assistente allenatore a quello di capo allenatore di Cloud9 New York. Assumerà i compiti di leadership e ora avrà anche il compito di ricostruire da zero il resto dello staff e il roster dei giocatori.

Certo, Arian ha un po' di tempo per completare l'impresa, poiché la stagione CDL 2026 si giocherà il Call of Duty: Black Ops 7, il che, considerando la data di lancio del 14 novembre, probabilmente significa che la CDL non tornerà fino a dicembre o al più tardi all'inizio del 2026.