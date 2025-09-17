Cloud9 New York promuove l'assistente allenatore a capo allenatore
Arian è stato promosso come parte della ricostruzione della squadra.
Alla fine della stagione 2025 Call of Duty League, Cloud9 ha sostanzialmente ripulito casa con la sua franchigia di New York, poiché la squadra ha abbandonato i suoi vari giocatori e scaricato anche la maggior parte del suo staff. Uno dei pochi a rimanere è stato l'assistente allenatore Arian "Arian" Chitsaz, e la ragione di ciò sembra essere che la squadra aveva grandi ambizioni per il suo futuro.
Ora è stato rivelato che Arian è stato promosso dal ruolo di assistente allenatore a quello di capo allenatore di Cloud9 New York. Assumerà i compiti di leadership e ora avrà anche il compito di ricostruire da zero il resto dello staff e il roster dei giocatori.
Certo, Arian ha un po' di tempo per completare l'impresa, poiché la stagione CDL 2026 si giocherà il Call of Duty: Black Ops 7, il che, considerando la data di lancio del 14 novembre, probabilmente significa che la CDL non tornerà fino a dicembre o al più tardi all'inizio del 2026.