Cloud9 si separa da Mang0 a seguito di un recente incidente inappropriato

Ci sono pochi attori e organizzazioni che sono rimasti connessi allo stesso modo di Cloud9 e Joseph "Mang0" Manuel Marquez. Il giocatoreSuper Smash Bros. fa parte dell'organizzazione nordamericana dal 2014, ma ora sta volgendo al termine a seguito di un incidente di molestie.

Di recente, Mang0 è stato catturato in streaming mentre sembrava molestare la collega influencer Maya, cosa che non è andata affatto giù alla comunità e chiaramente nemmeno a C9. L'organizzazione ha ora deciso di rompere con il giocatore e di rilasciare una dichiarazione in cui condona qualsiasi azione simile a quella che Mang0 è stato catturato mentre faceva.

"Indipendentemente dal mandato dei risultati, il comportamento dimostrato è del tutto inaccettabile e in diretto conflitto con i valori fondamentali della nostra organizzazione. Manteniamo una posizione di tolleranza zero nei confronti delle molestie o di qualsiasi altra forma di condotta inappropriata.

"Il nostro obiettivo principale rimane quello di promuovere un ambiente rispettoso, inclusivo e sicuro per tutti coloro che sono associati a Cloud9. Continueremo a collaborare a stretto contatto con i nostri talenti, i nostri partner e la nostra comunità per sostenere e rafforzare questi standard".