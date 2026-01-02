Clovers fornisce un aggiornamento sul Okami Sequel, "il rilascio è ancora lontano"

HQ

Lo sviluppatore Clovers, guidato creativamente dal famoso e veterano sviluppatore giapponese Hideki Kamiya, ha inaugurato il nuovo anno condividendo un aggiornamento con i suoi fan sul sequel in produzione di Okami.

In un post sul blog scritto dal presidente e CEO Kento Koyama, ci viene raccontato qualcosa in più sul prossimo progetto e su come Clovers non sia ancora pronto a condividere altro, dato che attualmente è in prima linea e continua a lavorare sul gioco.

"Stiamo lavorando sodo sul Okami Sequel. Anche se l'uscita è ancora lontana, non vediamo l'ora di avere il gioco finito nelle tue mani. Continueremo a lavorare instancabilmente quest'anno per offrire un'esperienza che superi le aspettative dei giocatori di tutto il mondo."

Kamiya ha anche aggiunto brevemente che "abbiamo assemblato un team d'élite di professionisti altamente qualificati con ideali condivisi. E mentre il caos è vivace come sempre, le nostre giornate sono piene di gioia e creatività."

Questa formulazione sembra suggerire che, se avete aspettato con ansia questo progetto, dovreste aspettarvi di aspettare ancora un po', dato che non sembra che lo studio si prepari a essere pubblicato più avanti quest'anno. Tuttavia, un anno è molto tempo, quindi forse questo potrebbe cambiare.