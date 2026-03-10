Club calcistico giamaicano colpito da una restrizione di viaggio negli Stati Uniti: dieci giocatori negati l'ingresso per la CONCACAF Champions Cup

HQ

Le severe restrizioni di viaggio negli Stati Uniti imposte da Donald Trump hanno causato un grosso mal di testa al club giamaicano Mount Pleasant F.A., che giocherà una partita degli ottavi di finale della CONCACAF Champions Cup questo mercoledì contro il LA Galaxy a Los Angeles, nella principale competizione per club di calcio in Nord e Centro America. Dieci giocatori sono stati negati il visto e non potranno giocare la partita, quindi si affideranno al ritorno del turno a eliminazione diretta la prossima settimana in Giamaica.

"Non vogliamo limitarci a partecipare alla partita, vogliamo poter competere, ma non ci viene data l'opportunità di dare il meglio di noi", si è lamentato Paul Christie, direttore sportivo di Mount Pleasant, in un'intervista con Jamaica Observer giovedì. Nonostante l'appello all'organo di governo calcistico della regione, il club giamaicano, fondato solo dieci anni fa, dovrà utilizzare giocatori in formazione, "sette o otto ragazzi dell'accademia, inclusi quelli che hanno rappresentato la Giamaica alle qualificazioni Concacaf Under-20".

Questo significa che giocheranno con un serio svantaggio contro il LA Galaxy, uno dei club più grandi della MLS, vincitore della MLS Cup per cinque volte, incluso il 2024. LA Galaxy ha anche vinto la CONCACAF Champions Cup nel 2000, anche se la competizione viene vinta quasi sempre da un club messicano.

Non è stato confermato quali giocatori abbiano ricevuto il visto per gli Stati Uniti, ma diversi giocatori della squadra sono haitiani, nella lista dei paesi i cui cittadini sono parzialmente vietati dall'ingresso negli Stati Uniti. Il paese ha confermato che farà un'esenzione per i giocatori haitiani che parteciperanno alla Coppa del Mondo la prossima estate, ma non ha esteso l'esenzione alla competizione di club, che riguarda dieci giocatori del club giamaicano Mount Pleasant.