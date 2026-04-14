Co-creatore di Xbox: "Un team grande come Naughty Dog non potrebbe mai supportare un gioco live service"

Laura Fryer era un nome importante quando il progetto Xbox è stato lanciato ed è considerata una delle co-creatrici della console; è spesso considerata anche la fondatrice di Microsoft Game Studios. Oggi è conosciuta soprattutto per il suo canale YouTube, dove tiene d'occhio il settore e condivide le sue opinioni su vari argomenti, senza mai usare le sue parole spesso schiette.

Ora l'ha fatto di nuovo, e questa volta sta puntando contro Naughty Dog e il loro gioco live-service cancellato basato su The Last of Us. Semplicemente non riesce a capire come abbia mai ottenuto il via libera, sostenendo che i dirigenti fossero stati semplicemente negligenti nelle loro ricerche. Uno studio delle loro dimensioni non avrebbe mai potuto gestire il progetto se fosse stato effettivamente lanciato mentre continuavano a sviluppare titoli per giocatore singolo, e quindi lei crede che sia stato meglio che sia stato cancellato:

"Continuo a tornare alla domanda più grande del perché abbiano iniziato questa partita in primo luogo. Dov'erano i piani? I giochi live service non sono un mistero. Ci sono molti dati disponibili che avrebbero potuto consultare per capire cosa servirebbe per realizzare questo tipo di gioco. Hai nuove mappe. Hai nuove modalità, armi, stagioni, patch di bilanciamento. È un tapis roulant infinito. Qualsiasi leader di studio avrebbe potuto fare i calcoli su cosa una squadra delle dimensioni di Naughty Dog potesse realisticamente supportare. Avrebbero potuto vedere chiaramente che una squadra grande come Naughty Dog non avrebbe mai potuto supportare un gioco live service e tutti i loro straordinari giochi cinematografici single player. Non era possibile."

Ma nonostante tutto questo, il lavoro sul gioco è continuato diligentemente per sette anni, e crede che sia stata Bungie a far capire a tutti cosa era realmente necessario:

"Ma invece di fare quell'analisi, hanno lasciato che il gioco andasse avanti. L'hanno lasciato andare avanti per 7 anni. Alla fine, Bungie è stata chiamata per un'analisi nel 2023, e il loro reality check sulla fidelizzazione dei giocatori e su ciò che serve davvero è ciò che ha convinto le persone che potrebbe essere un problema."

Come abbiamo riportato di recente, il gioco era completato circa all'80% quando la spina è stata staccata, il che ha colpito duramente la squadra e portato a diverse uscite. Ma Fryer ritiene che questa fosse l'unica linea ragionevole, dato che Naughty Dog sarebbe stata altrimenti ridotta a una squadra di supporto dal vivo:

"L'ho visto succedere molte volte, quando hai uno studio che ha già speso molti anni e milioni di dollari, e sente di dover comunque distribuire il gioco, che non ha scelta, anche sapendo che il supporto live a lungo termine sarà brutale. Poi il gioco esce a mezzo, la squadra si esaurisce con aggiornamenti infiniti e di solito finisce male."

Alla fine, crede sia stata la decisione giusta chiudere un gioco che non avrebbe mai dovuto essere approvato e tornare ai titoli single-player che Naughty Dog fa meglio:

"Secondo me, è stata la scelta giusta, anche se ha ferito la squadra che ci ha lavorato così duramente. Hanno scelto di tornare a ciò che era il pane quotidiano del loro studio, i giochi narrativi per giocatore singolo."

Pensi che Fryer abbia ragione?